Ania Salute e protezione: le sfide "Welfare, un modello innovativo"

di Giulia Prosperetti

"Vorrei dire alle Autorità, al Governo, che noi ci siamo. L’Italia ha bisogno di protezione dai rischi, di coesione, conciliazione, ripresa demografica, certezze in campo di assistenza sanitaria. Le sfide aumentano, il debito pubblico è elevato. Si impone, quindi, una riflessione di grande realismo. Programmare il futuro è il nostro mestiere e sono certa che sia possibile trovare formule attraverso le quali possiamo metterci al servizio del Paese, in un modo che sia sostenibile per le famiglie, anche le meno fortunate, così come per la finanza pubblica".

Questo il messaggio lanciato dalla presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, dal palco dell’Assemblea annuale dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici che si è svolta questa mattina a Roma, presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica.

Secondo le stime più recenti – evidenzia Farina – "già oggi, la spesa totale privata per integrare prestazioni pubbliche come le pensioni, la sanità e l’assistenza, supera i 100 miliardi". Risorse che – spiega la presidente dell’Ania – attualmente le famiglie destinano "per il 46% alla salute e per il 34% all’assistenza per le persone non autosufficienti". Una spesa – avverte Farina – destinata a crescere sotto la spinta di debito pubblico, pressione fiscale e demografia italiana. Si delinea, quindi, per il futuro uno scenario non sostenibile e lontano dai criteri più basilari di giustizia sociale di fronte al quale – sottolinea la presidente dell’Ania – "è tempo di pensare a strategie diverse".

È tempo, soprattutto, che l’Italia si doti di "un modello di welfare innovativo" volto – prosegue Farina – a "integrare nel modo più equo ed efficiente l’uso di risorse pubbliche e private". Per la presidente dell’Ania è, infatti, "possibile associare più strettamente il sistema pubblico di welfare con l’assicurazione privata, che nel tempo ha già dimostrato la sua efficacia nella condivisione dei rischi e nel promuovere la prevenzione". L’obiettivo è creare – integrando, sotto la guida pubblica le risorse dello Stato con quelle private – "un sistema di protezione più inclusivo e capace di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini". È necessario, infatti, – evidenzia Farina – proteggere meglio la popolazione italiana dagli effetti del cambiamento climatico; garantire un’assistenza sanitaria e sociale dignitosa in una società che invecchia; far sì che l’aumento dell’aspettativa di vita – in sé un grande progresso – non diventi un onere per i familiari, spesso le donne, chiamati a compiti di sostegno agli anziani, un altro ostacolo alla conciliazione dei tempi delle donne fra vita familiare e lavoro e alla natalità. Per far fronte a queste sfide quella proposta dalla presidente dell’Ania è una "via italiana volta a combinare al meglio risorse pubbliche e private nella previdenza, nella sanità, nella gestione della non autosufficienza, nella difesa dai danni derivanti da catastrofi naturali".

Rinnovando il sostegno dell’Ania e delle compagnie assicurative alla ripartenza dell’Emilia Romagna, in seguito alle tragiche alluvioni che hanno recentemente colpito il territorio, Farina ha evidenziato come, di fronte alle conseguenze macroeconomiche derivanti da eventi meteo estremi l’assicurazione contro le catastrofi sia uno "strumento chiave per contenere le perdite" dal momento che "favorisce finanziamenti rapidi per la ricostruzione e incentiva la mitigazione del rischio".

La strada da intraprendere per la presidente dell’Ania è chiara: "va definito un sistema ex ante pubblico-privato che poggi sulla mutualizzazione dei rischi e garantisca attenzione rigorosa alla prevenzione, trasparenza nelle procedure, opportune modalità di finanziamento della gestione delle emergenze post-evento e, soprattutto, tempi certi e ragionevoli di risarcimento". Il tema è sul tavolo da anni senza che si giunga a una soluzione. "Proprio in questi giorni, – ha ricordato Farina – è in fase avanzata un disegno di legge delega che affiderebbe al Governo l’individuazione di strumenti assicurativi e riassicurativi per la copertura dei rischi derivanti da eventi naturali catastrofali. La velocità del cambiamento climatico e, purtroppo, il ripetersi delle sciagure ci dicono che non c’è tempo da perdere. Ci impegneremo attivamente per supportare il Governo nel definire le migliori soluzioni".

È necessario – conclude la presidente dell’Ania – "cercare modalità innovative, ma equilibrate e di buon senso, perché il pubblico e il privato, lo Stato e le imprese, collaborino alle priorità strategiche. Il quadro perché ciò avvenga c’è: si chiama Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".