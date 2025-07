Chi è Angelo Mastrolia, l’uomo da 3,2 miliardi dell’affare Carrefour: dall’azienda di famiglia a Salerno alla Borsa di Londra

Napoli – Aveva già conquistato i titoloni dei giornali quando è riuscito a riportare in Italia uno dei marchi storici del nostro Paese, la Plasmon, e ha rilevato uno dei simboli del made in Italy: lo stabilimento della Cinzano. Nato a Campagna, 61 anni, Angelo Mastrolia ha mosso i primi passi nell’azienda di famiglia. Dopo le operazioni Plasmon e Cinzano, il suo gruppo è diventato il primo del Paese per livelli occupazionali e il secondo per fatturato.

Mastrolia, classe 1964, originario di un piccolo comune a pochi chilometri da Salerno, ha compiuto un ulteriore balzo in avanti diventando il secondo gruppo alimentare italiano per fatturato e il primo per numero di dipendenti. Il tutto grazie all’acquisizione del 100% di Carrefour Italia , colosso della grande distribuzione, con un investimento di 1 miliardo di euro.

Dopo il diploma da geometra e gli studi in giurisprudenza all’Università di Salerno, è entrato subito nell’azienda di famiglia, la Latteria Piana del Sele. Ma è stato solo l’inizio. Mastrolia ha rapidamente ampliato il suo raggio d’azione, avviando importanti operazioni immobiliari e industriali, e occupandosi anche della fornitura di arredi per imbarcazioni di lusso.

Dal 2004 è approdato nel settore agroalimentare con la TMT Finance e poi con Newlat, azienda nata nell’orbita di Parmalat e oggi uno dei pilastri di NewPrinces, la holding di famiglia.

Oggi il gruppo, che vale circa 3,2 miliardi di euro, può contare su 30 stabilimenti distribuiti tra Italia, Francia, Germania, Polonia, Olanda e Mauritius. Detiene oltre 40 marchi, da Torre in Pietra a Polenghi Lombardo, da Giglio a Optimus.

Nel frattempo, il quartier generale è stato trasferito a Reggio Emilia, ma Mastrolia non ha mai dimenticato le sue origini campane. Ora guarda alla City di Londra dove, a ottobre, la sua Princess approderà in Borsa, con l’obiettivo di generare altri 500 milioni di proventi.

Non a caso, ha acquistato per 60 milioni di euro il Royal Liver Building di Liverpool – 98 metri d’altezza e 13 piani, inaugurato nel 1911 – per farne il trampolino di lancio del gruppo, che ora punta a raggiungere un fatturato di 5 miliardi.