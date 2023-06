La crisi degli anelli di fidanzamento: vendite giù negli Usa. Un effetto della pandemia, ma non solo

Roma, 16 giugno 2023 – Sebbene l’Oms abbia decretato, più di un mese fa, la fine dell’emergenza pandemica legata al Covid, le sue scosse di assestamento continuano a rimbombare nell’economia statunitense, come dimostra una nota rilasciata, nei giorni scorsi, da Signet, principale compagnia americana di commercializzazione di diamanti e gioielli. Proprietaria delle catene di negozi Kay Jewelers e Zales, la società ha abbassato le proprie stime di vendita per tutto il 2023, specie per quel che riguarda gli anelli di fidanzamento. La ragione delle mancate vendite starebbe, secondo l’azienda, nel lungo periodo di restrizione alla mobilità delle persone dovuto al Covid-19. “Uomini e donne single”, si legge nella nota, “sono rimasti bloccati in casa e non hanno potuto soddisfare il proprio desiderio di conoscere persone nuove e, magari, frequentarsi e fidanzarsi”.

Il taglio delle stime di vendita

"Come avevamo previsto, ci sono stati meno impegni nello scorso trimestre a causa del lungo lockdown di tre anni fa”, ha detto agli investitori Virginia C. Drosos, amministratrice delegata di Signet. In Borsa, le azioni del più grande rivenditore di gioielli negli Stati Uniti sono crollate dopo che la società ha tagliato le proprie previsioni di vendite e profitti per il resto dell'anno. L'anello di fidanzamento può essere considerato, in un certo senso, una scintillante cartina di tornasole dell'economia americana. Il business dei gioielli da sposa è stato colpito, tuttavia, non solo dagli effetti a lungo termine della pandemia, ma anche dall’impennata dell’inflazione, capace di schiacciare il potere d’acquisto dei consumatori, e da un crescente nervosismo tra gli acquirenti.

Nozze: lo specchio del contesto macroeconomico mondiale

Gli economisti lo sanno: il modo in cui si muove l’industria del matrimonio riflette l’azione di forze economiche ben più ampie e durature. Signet potrebbe vendere meno perché meno persone hanno avuto occasione di conoscersi negli anni pandemici, ma anche perché i potenziali acquirenti di anelli stanno diventando più cauti e spendono meno a causa dell’aumento dell’inflazione e della crescente incertezza sulla direzione dell'economia. Sia il volume che il valore dei gioielli venduti da Signet nell'ultimo trimestre risultano in calo. L’ad Drosos ha dichiarato che “la società si aspettava il crollo a due cifre degli impegni di vendita nell’ultimo trimestre”, specificando che, oltre al Covid, erano in gioco altri fattori. "La mancanza di fiducia tra i consumatori, i rimborsi fiscali inferiori (negli Usa, ndr), le preoccupazioni economiche innescate dai fallimenti delle banche regionali e l’inflazione – con un incremento medio dei prezzi del 15% negli ultimi tre anni - hanno portato a una tendenza all'indebolimento della spesa nel settore della gioielleria’” ha aggiunto.

Le previsioni

La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse per cercare di raffreddare l'economia e combattere gli ostinati aumenti dei prezzi. Oltre a rendere più costoso per i consumatori fare acquisti a credito o contrarre prestiti, le variazioni dei tassi hanno accresciuto le probabilità che il sistema economico statunitense possa precipitare in una recessione. Poiché molte famiglie sono costrette ad attingere ai propri risparmi e si preoccupano, piuttosto, della sicurezza del proprio futuro, potrebbero essere m eno disposte a impegnarsi in acquisti più onerosi, come un anello di diamanti o un abito da sposa firmato.

L’industria del matrimonio: i trend

Secondo gli osservatori, un numero maggiore di spose opta per abiti nuziali ‘low cost’. Un segnale, quest’ultimo, di una crescente polarizzazione dell’economia, che riguarda l’industria del matrimonio come gran parte dell'economia mondiale: i pochi che dispongono di redditi più alti non badano a spese neppure nel caso dell’organizzazione del ‘sì’; mentre una quota crescente di famiglie a basso reddito si ritrova a spendere gran parte dei propri guadagni in beni di prima necessità e taglia, di conseguenza, gli acquisti considerati superflui. A confermare il fenomeno, l’ultimo report del colosso Lvmh, maison del lusso che possiede gioiellerie come Tiffany: all’inizio del 2023, le vendite di gioielli hanno registrato un innalzamento costante e solido. Al contrario, i marchi del mercato di massa – come quelli di proprietà del gruppo Signet, Kay Jewelers e Zales – andrebbero verso una progressiva contrazione, dovuta alla riduzione del potere d’acquisto dei salari medi.