"Anche Porsche e Nissan puntano sui bolidi elettrici. Il futuro lo farà la ricerca"

Alejandro Agag, cinquantatreenne di Madrid, è il patron della Formula E. Ovvero della massima competizione mondiale per vetture spinte da motori elettrici, un campionato che ha debuttato a Pechino nel 2014 e che ha la particolarità, oltre alle specifiche tecniche delle vetture, di portare le corse su circuiti cittadini di capitali famose in tutto il mondo. Tra le città toccate dal campionato ci sono anche Putrajaya, Punta del Este, Buenos Aires, Roma, Miami, Long Beach, Monaco, Berlino, Mosca e Londra. Amico di Flavio Briatore e di Bernie Ecclestone, insieme ai quali per un certo periodo ha posseduto anche il club inglese di calcio Queen’s Park Rangers, dopo una lunga esperienza nel campionato di Formula 1 ha lanciato quello delle auto elettriche. È perfettamente al centro di un confronto che sta già caratterizzando l’evoluzione del mercato automobilistico, e che sempre più lo farà nel futuro.

Agag, Formula E e Formula 1 sono rivali o complementari?

"Sono compatibili, la differenza la fa il futuro. La Formula E è più orientata verso il domani. Io non so immaginare dove possa essere la Formula 1 tra dieci anni, se avrà combustibili sintetici, idrogeno o dovrà essere elettrica. Nell’ultimo caso dovrà fondersi con noi perché abbiamo la licenza esclusiva per i motori elettrici".

Con i quali state facendo passi da gigante.

"La nuova generazione dei motori ha 800 cavalli. Stiamo già arrivando ai livelli della Formula 1, considerando che 10 anni fa ne avevano 150 e facevano mezza gara, ora ne fanno una intera con 800...Le distanze sono già maggiori della Formula 1. È chiaro che c’è una grande differenza anche di storia e tradizione, ma il futuro è dalla nostra parte".

Anche perché avete marchi prestigiosi che hanno aderito.

"Sì, hanno creduto in noi perché anche loro stanno andando verso l’elettrico per la produzione. Come Porsche che ha già annunciato che un domani tutte le sue vetture saranno elettriche, così si stanno muovendo anche Jaguar, Maserati, Nissan, McLaren".

Siete già il laboratorio della produzione di serie come lo è la Formula 1?

"Sì, ma nell’elettrico c’è ancora tanto da sviluppare, la ricerca sulla combustione invece è molto più avanti ed è più difficile scoprire cose nuove. Nel nostro caso si fanno passi da giganti perché ancora è un territorio da esplorare".

Con le batterie e le materie prime come la mettiamo?

"È un tema molto importante, come è normale chi sostiene le alternative esagera un po’, ma resta un tema. Ci sarà un limite, ma credo che sia ancora lontano: per quello credo che per decarbonizzare la viabilità ci sarà bisogno di un mix di fonti. In città l’elettrico resterà imbattibile, ma ci sarà bisogno dell’idrogeno, dei combustibili sintetici. La carica è un altro punto importante: servirà tanta elettricità per caricare il numero sempre crescente di mezzi".

Voi avete ex piloti di Formula: stanno nascendo piloti specializzati nell’elettrico?

"Serve una tecnica speciale, alcuni piloti si sono adattati meglio, ma vengono tutti dalla combustione. Perché il karting elettrico esiste, ma non ci sono le formule intermedie".

Lei è amico del ferrarista Carlos Sainz.

"Soprattutto del padre, Carlos junior lo conosco da quando aveva dieci anni. Il giorno che ha vinto a Singapore io e il padre eravamo insieme in Sardegna, quando ha vinto ci siamo abbracciati e scambiati messaggi".

Al suo matrimonio c’erano Re Juan Carlos e Silvio Berlusconi.

"Silvio è stato uno dei miei testimoni di nozze, eravamo grandi amici".

Che cosa le ha regalato?

"Un quadro che aveva in casa che ritrae una donna, una volta gli dissi che mi piaceva molto, e lui me lo regalò".