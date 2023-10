Amgen acquista Horizon Therapeutics. Nuovo impulso e speranze per la cura delle malattie rare

Milano 6 ottobre 2023 – Amgen ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Horizon Therapeutics per un importo totale di circa 27,8 miliardi di dollari, pari a un controvalore di 116,50 dollari per azione. “È un momento importante per noi: diamo il benvenuto in Amgen ai dipendenti di Horizon e iniziamo a lavorare insieme per rispondere alle urgenze dei pazienti affetti da gravi malattie ha dichiarato Robert A. Bradway, Presidente e Ceo di Amgen –. Con l’integrazione di Horizon diamo un nuovo slancio al nostro core business e rafforziamo ulteriormente la leadership di Amgen in una più ampia gamma di aree terapeutiche”.

Questa acquisizione – spiega una nota aziendale – rinsalda la missione di Amgen a beneficio dei pazienti mediante:

Ampliamento del portafoglio terapie di Amgen: Horizon Therapeutics offre una gamma di farmaci dedicati al trattamento delle malattie rare .

. Sinergie nella Ricerca e Sviluppo e nella produzione: Amgen, riconosciuta per la sua eccellenza nella ricerca e sviluppo e nella produzione di farmaci biologici , amplierà il potenziale di crescita dei trattamenti e del portafoglio di Horizon, promuovendo al contempo una continua innovazione.

Continuo investimento in innovazione: con questa acquisizione, Amgen rafforza la sua pipeline di farmaci di prima qualità per sviluppare terapie innovative che sono 'game-changer'.

"Questa acquisizione segna l’inizio di una nuova ed entusiasmante fase per Amgen e Horizon, che ci porterà ad esplorare nuove strade per portare inedite soluzioni terapeutiche ai pazienti affetti da malattie rare e gravi. Siamo impazienti di cominciare a lavorare con il team di Horizon in Italia e di unire le nostre aree di competenza” dichiara Lauri Lindgren, Presidente e Amministratore delegato di Amgen in Italia.

Dal punto di vista strategico e finanziario l’acquisizione porterà notevoli conseguenze tra cui un incremento dei flussi di cassa che consentiranno il potenziamento degli investimenti in innovazione, rafforzeranno la struttura finanziaria dell’azienda e l’accesso al mercato dei capitali; e un incremento del fatturato: si prevede un impatto positivo sul rendimento per azione a partire dal 2024.

Amgen confida di aggiornare le previsioni per l’anno 2023 in occasione delle comunicazioni sui risultati del terzo trimestre.

Amgen

L’impegno di Amgen è teso a esplorare le potenzialità della biologia per rispondere alle urgenze dei pazienti affetti da gravi patologie, rendendo disponibili terapie innovative frutto della propria attività di ricerca, sviluppo e produzione. Si tratta di un approccio che si basa sugli sviluppi più avanzati della ricerca genetica per affrontare la complessità delle malattie e comprendere gli aspetti fondamentali della biologia umana. Amgen concentra le sue attività sulle aree che presentano importanti esigenze mediche ancora non soddisfatte e fa leva sulle proprie competenze per sviluppare soluzioni che migliorino la salute e, più in generale, la qualità della vita delle persone lungo l’intero percorso terapeutico. Tra i pionieri delle biotecnologie a partire dal 1980, Amgen è cresciuta fino a diventare uno dei leader mondiali del settore, ha raggiunto milioni di pazienti in tutto il pianeta e sta sviluppando una pipeline di farmaci dalle potenzialità altamente innovative. Amgen è una delle 30 aziende inserite nel Dow Jones Industrial Average e fa anche parte dell’indice Nasdaq-100. Nel 2023, è stata nominata uno dei “Migliori Luoghi di Lavoro d’America”; da Newsweek, uno dei “Leader per il Clima d’America”; da USA Today e una delle “Migliori Aziende del Mondo” da TIME.

Horizon

Horizon è un’azienda biotecnologica globale focalizzata sulla ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci che rispondono alle urgenze fondamentali per le persone colpite da malattie rare, autoimmuni e infiammatorie gravi. La pipeline di Horizon è mirata e l’azienda si affida a competenze scientifiche e spirito d’iniziativa per garantire ai pazienti terapie clinicamente significative. Principio ispiratore delle attività di Horizon è che scienza ed empatia debbano procedere insieme per migliorare la vita delle persone.