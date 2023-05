Amazon sale sul treno e si costruisce una stazione ferroviaria per i dipendenti dello stabilimento di Agognate

Amazon arriva in stazione, anzi si costruisce una stazione ferroviaria che servirà principalmente per i lavoratori del magazzino del colosso dell'e-commerce. È Amazon, infatti, ad autofinanziarsi la realizzazione di una stazione ferroviaria a servizio dello stabilimento di Novara, dove lavorano circa novecento dipendenti.

La nuova stazione di Agognate - inaugurata oggi - rappresenta cosi un nuovo traguardo, anche per gli stessi lavoratori, in quanto lo scalo ferroviario sulla linea Novara-Biella, con corse che impiegano circa sei minuti dalla stazione di Novara, sarà utilizzato per lo più da chi ogni giorni deve raggiungere lo stabilimento di Amazon.

Sì, una tratta brevissima, ma allo stesso tempo funzionale: la fermata Amazon si trova infatti a 4,5 chilometri di distanza, ma rappresenta comunque un’alternativa reale sia all'automobile sia ad altri mezzi, dalle biciclette ai monopattini. Mezzi, questi, con i quali spesso si vedono muoversi sempre con più frequenza gli operai diretti al centro logistico.

Nel dettaglio, la stazione è dotata di una banchina lunga 250 metri e di una pensilina coperta di 50 metri per 7. Un collegamento rapidissimo, ma anche un vero e proprio viaggio verso nuove alternative, a cui lo stesso colosso, Amazon, insieme a Vailog, ha contribuito per la realizzazione della struttura.