Amazon punta alla telefonia: studia una offerta wireless a basso costo

Roma, 2 giugno 2023 – Amazon si starebbe preparando ad offrire un servizio di telefonia mobile a basso costo per gli abbonati Prime negli Stati Uniti. L’indiscrezione arriva dall’agenzia Bloomberg, anche se Bradley Mattinge, uno dei portavoce del gigante dell’e-commerce smentisce: “Stiamo sempre esplorando l'aggiunta di ulteriori vantaggi per i membri Prime, ma al momento non abbiamo in programma di aggiungere il wireless".

Offerta low cost

Le fonti di Bloomberg, invece, parlano di trattative iniziate 6-8 settimane fa, trattative in cui sono state coinvolti i principali operatori di telefonia Usa: Verizon Communications, T-Mobile US. Dish Network Corp e anche AT&T. L’obiettivo di Amazon sarebbe offrire agli abbonati Prime negli Stati Uniti un abbonamento mensile a 10 dollari o anche meno. Per arrivare a un accordo finale e a lanciare un'offerta telefonica ai clienti potrebbero volerci diversi mesi. E anche secondo le fonti di Bloomberg il piano potrebbe non concretizzarsi.

Abbonamenti in calo

Negli Usa, l’abbonamento Prime costa 139 dollari all'anno e comprende le spedizioni gratis, e l’intrattenimento con tutta l’offerta video di Amazon Prime e l'accesso a 100 milioni di canzoni. Da febbraio 2022, quando il costo annuale è salito da 119 a 139 dollari, la crescita degli abbonamenti Prime è rallentata, e ampliare l’offerta con un servizio di telefonia a basso costo potrebbe essere un modo per rilanciare e conquistare nuovi clienti.

Diversificare il business

Ma non solo: una espansione nella telefonia mobile sarebbe solo un’altra delle (molte) diversificazioni di business che Amazon sta mettendo in piedi. Dopo aver acquistato la catena supermercati WholeFood (nel 2017, per 13,7 miliardi di dollari) e la casa di produzione cinematografica MGM nel 2021 (per 8,4 miliardi di dollari), a luglio 2022 ha acquistato una catena di cliniche private, la One Medical, per 3,9 miliardi di dollari (circa 3,8 miliardi di euro): un investimento, quest’ultimo, in un settore come la sanità già molto redditizio, e in grande espansione.

Dati e privacy

I servizi di telefonia wireless, aggiungerebbero un altro tassello a un approccio che vede Amazon sempre più ‘presente’ nella vita dei suoi clienti. Fra le perplessità che una simile operazione potrebbe sollevare, ci sarà sicuramente quella dell’utilizzo dei dati dei clienti wireless, dati utilizzati per offrire servizi sempre più personalizzati ma che rischiano di creare problemi dal punto di vista della privacy.