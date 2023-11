Amazon, sciopero nel Black Friday. Corsa agli acquisti per 30 milioni

Siamo in pieno weekend del Black Friday, che in molti casi è iniziato prima del venerdì e andrà oltre il Cyber Monday. Grandi sconti e occasioni che danno l’avvio allo shopping di Natale, sia nei negozi fisici che online, e guerra di cifre sulla previsione di spesa dei 30 milioni di italiani intenzionati a comprare. Secondo ConfesercentiIpsos, il giro d’affari sarà di 3,5 miliardi, con una spesa media di 216 euro a persona; l’analisi ColdirettiIxe’ parla di 194 euro a persona (+14% sul 2022). Tra i prodotti più gettonati ci sono elettronica, abbigliamento, prodotti di bellezza e l’enogastronomia. Si segnala anche un recupero dei negozi tradizionali, i più penalizzati da due anni di pandemia, ma il canale privilegiato resta l’online, dove gli italiani spenderanno circa 2 miliardi di euro (+8% rispetto al 2022), secondo le stime dell’Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano. "Sono due le principali considerazioni sul tasso di crescita di quest’anno – dichiara Valentina Pontiggia, direttrice dell’Osservatorio – . Per prima cosa, gran parte di questo incremento è spiegato dall’inflazione. In secondo luogo c’è molta incertezza sulla reale capacità di alcuni merchant di raggiungere il target prefissato: già nel 2022 le previsioni per il Black Friday si sono infatti dimostrate troppo ottimistiche, con un valore a consuntivo che ha raggiunto gli 1,85 miliardi di euro rispetto a una stima previsionale di circa 2 miliardi".

Proprio sul canale online che ieri c’è stata la protesta più clamorosa, lo sciopero dei lavoratori di Amazon in 30 Paesi del mondo, tra cui Italia, Germania, Regno Unito, Francia, mentre in Spagna si annunciano manifestazioni per il Cyber Monday. La questione salariale è al centro della campagna di mobilitazione globale “Make Amazon pay“ che da quattro anni chiede all’azienda salari più equi e condizioni di lavoro meno stressanti nei centri logistici come per gli autisti.

La parte italiana dello sciopero ha coinvolto l’hub di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, dove passano circa 400mila pacchi in consegna. I dipendenti sono 1700, che nei periodi di picco come quello attuale raddoppiano grazie a contratti a termine stipulati da quattro agenzie interinali. Anche qui è guerra di cifre: Cgil, Cisl e Uil parlano di un’adesione molto alta, del 60% per gli assunti a tempo indeterminato e del 50% per i lavoratori interinali, mentre Amazon in una nota ha sottolineato che ieri "l’86% dei dipendenti del sito di Castel San Giovanni si è recato al lavoro come ogni giorno e non abbiamo registrato alcun impatto sulle nostre attività. Ringraziamo i nostri dipendenti che oggi hanno scelto di lavorare per assicurare che i clienti possano ricevere i propri ordini".

Nell’hub piacentino, a ottobre, la retribuzione di ingresso è stata alzata a 1.765 euro lordi, circa il 7% in più rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. I sindacati però non ci stanno e definiscono l’aumento "inaccettabile" a fronte dell’andamento economico della multinazionale che nel terzo trimestre 2023 ha triplicato i profitti, e della diminuzione del salario reale dei lavoratori, al netto dell’inflazione.