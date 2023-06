Amazon Prime Day 2023: date, sconti, come funzionano

Siete alla ricerca di un nuovo aspirapolvere? O magari di un televisore, di un microonde o di un nuovo paio di scarpe? Perfetto, sappiate che ben presto avrete l’occasione di un po’ di sano shopping sfrenato, ma a prezzi piuttosto contenuti, grazie all’Amazon Prime Day 2023. Già, perché per tutti gli utenti iscritti al servizio speciale del gigante dell’e-commerce mondiale sono in programma sconti importanti dei quali vale certamente la pena di approfittare. Vediamo dunque cosa sarà possibile acquistare (no, non sarà disponibile il 100% del catalogo…), come usufruire delle promozioni e quali sono le date necessarie da segnare in calendario.

Amazon Prime Day 2023, le date: occhio al mese di luglio

Proprio come il noto Black Friday, l’evento promozionale non si terrà in un’unica data, ma sarà spalmato su un paio di giornate, per permettere a quanti più utenti possibili di effettuare i loro acquisti con tutta calma. Ad oggi, tuttavia, la piattaforma di Jeff Bezos ancora non ha confermato in quali date si svolgerà questa edizione. L’unica certezza è che come i precedenti Amazon Prime Day anche questa volta gli sconti saranno disponibili nel mese di luglio, per 48 ore. Non è comunque da escludere che le promozioni inizino già qualche giorno prima per invogliare ulteriormente gli utenti all’acquisto (e che proseguano anche nelle ore immediatamente successive). Lo scorso anno, per esempio, l’evento si è tenuto il 12 e il 13 luglio: è possibile che le date rimangano le medesime, ma attendiamo l’annuncio ufficiale da parte del sito.

Come funzionano le offerte

Amazon concede ai suoi milioni di utenti giornalieri la possibilità di iscriversi ad un servizio aggiuntivo, Prime per l’appunto, che è di fatto la chiave d’accesso a queste due giornate promozionali. Per farsi trovare pronti, nel caso in cui non lo si fosse ancora, sarà dunque prima di tutto necessario iscriversi al programma. Prime costa 49,90 euro all’anno, ma c’è anche la possibilità di attivare un’iscrizione mensile al prezzo di 4,99 euro. Amazon, inoltre, concede la possibilità di usufruire del servizio con un mese di prova gratuito, un periodo che viene prolungato a 90 giorni nel caso in cui l’iscritto soddisfi i criteri richiesti dal programma Amazon Prime Student (attivo solo per gli studenti). Una volta iscritti al servizio (o entrati nel proprio account Prime già creato) si potrà accedere alle varie offerte, attivate dalla mezzanotte del primo giorno dell’evento (e che termineranno alla mezzanotte del secondo giorno). È necessario ricordare che non tutte le promozioni saranno disponibili immediatamente e che, a volte, Amazon attiverà delle offerte flash per un periodo temporale molto limitato. Sarà dunque necessario rimanere connessi per non perdere la preziosa occasione di acquistare il prodotto desiderato al minor prezzo possibile. Amazon potrebbe promuovere alcune offerte piuttosto che altre attraverso banner o comunicazioni ad hoc per gli utenti. Come sempre, le scorte saranno limitate: sarà dunque importante affrettarsi per non perdere una potenziale occasione d’oro.

Le categorie di prodotto

Anche stavolta sarà possibile sbizzarrirsi con gli acquisti. Sono numerose le tipologie di prodotti per cui sarà attivo l’Amazon Prime Day: principalmente si parla di articoli di alta tecnologia, prodotti di domotica, abbigliamento e accessori e prodotti per la cucina e la casa più in generale.