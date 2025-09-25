Amazon patteggia 2,5 miliardi di dollari per le “iscrizioni ingannevoli” a Prime. L’accusa: “Trappole per manipolare i clienti”

Washington, 25 settembre 2025 – Amazon ha concordato un patteggiamento da 2,5 milioni di dollari per mettere fine a una causa civile avviata dalla Commissione statunitense per il commercio (Ftc), che ha accusato la società di Bezos di avere fornito informazioni fuorvianti ai clienti nel tentativo di spingerli a sottoscrivere un abbonamento al servizio Prime.

La cifra include una multa da un miliardo di dollari e risarcimenti per 1,5 miliardi ai clienti Prime. "Le prove hanno dimostrato che Amazon ha utilizzato sofisticate trappole per gli abbonamenti progettate per manipolare i consumatori e indurli a iscriversi a Prime, e poi ha reso estremamente difficile per i consumatori terminare il loro abbonamento", ha spiegato la Federal Trade Commission.

Il patteggiamento

I termini dell’accordo sono stati resi noti dalla stessa Federal Trade Commission. La disputa era iniziata due anni fa. Come parte del patteggiamento, Amazon pagherà una sanzione di 1 miliardo di dollari e rimborserà 1,5 miliardi a circa 35 milioni di clienti che, secondo l'agenzia, "sono stati danneggiati dalle pratiche ingannevoli di iscrizione a Prime".

La replica di Amazon

"Amazon e i suoi dirigenti hanno sempre seguito la legge e questo accordo ci consente di andare avanti e concentrarci sull'innovazione per i clienti", ha replicato il portavoce della multinazionale americana, Mark Blafkin.

"Lavoriamo duramente per rendere chiaro e semplice per i clienti l'iscrizione o la cancellazione dell'abbonamento Prime e per offrire un valore sostanziale ai nostri milioni di fedeli membri Prime in tutto il mondo", ha aggiunto Blafkin. Il pagamento di 2,5 miliardi di dollari "rappresenta il 5,6% dei ricavi degli abbonamenti di Prime lo scorso anno, che ha incassato 44 miliardi di dollari", ha affermato l'analista di Emarketer, Zak Stambor, aggiungendo che l'accordo potrebbe "semplificare il processo di cancellazione di Prime, ma non intaccherà il dominio del programma".