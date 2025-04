“Amazon presenta offerta per acquistare TikTok”, il titolo sale a Wall Street

Roma, 2 aprile 2025 – Amazon ha presentato un'offerta last minute per acquistare TikTok, la popolare app la cui divisione americana deve essere venduta entro il 5 aprile, scadenza fissata da Donald Trump, pena la messa al bando negli Stati Uniti. Lo hanno rivelato al New York Times tre fonti al corrente dell'offerta, mentre alcune parti coinvolte nella trattativa non sembrano prendere seriamente l'interessamento dell'azienda di Jeff Bezos.

L'offerta, secondo quanto scrive il giornale, sarebbe contenuta in una lettera inviata al vice presidente JD Vance e al segretario al Commercio Howard Lutnick. Dopo le indiscrezioni sull’offerta, i titoli del colosso delle vendite online avanzano dell'1,5% a Wall Street.

Intanto ieri Amazon è entrata nel vivo della corsa all'intelligenza artificiale lanciando Nova Act, un nuovo agente IA che può interagire con i browser per eseguire compiti semplici che fa un utente umano con mouse e tastiera: simulare clic, fare lo scrolling di un sito, selezionare parti che interessano. Sarà anche il motore di funzionalità chiave del prossimo aggiornamento di Alexa+, una versione potenziata dall'IA dell'assistente vocale. Nova Act è stata presentata dalla società come un'anteprima di ricerca, indicando una fase iniziale di sviluppo.

Il colosso dell'eCommerce punta così a competere direttamente con OpenAI e Anthropic le due società più attive nel settore degli agenti di intelligenza artificiale, cioè dei software che agiscono al posto degli utenti umani con precisi input. "Amazon Nova è una nuova generazione di modelli di base di frontiera. Genera testo, codice e immagini con istruzioni in linguaggio naturale", rende noto la società di Seattle sul suo sito specificando che al momento la funzione vale solo negli Stati Uniti. E' il primo prodotto pubblico sviluppato dal nuovo Agi Lab aperto a San Francisco da Amazon e co-guidato da Pieter Abbeel e David Luan, ex ricercatori di OpenAI. Parallelamente l'azienda ha reso disponibile anche il Nova Act Sdk, un kit di strumenti pensato per consentire agli sviluppatori di sperimentare e costruire prototipi di agenti.