Amazon annuncia 14mila tagli, scure sui colletti bianchi. “Puntiamo sull'intelligenza artificiale generativa”

Roma, 28 ottobre 2025 – Amazon licenzia 14.000 dipendenti. La notizia è stata confermata dall’azienda dopo che, nelle ultime ore, su diversi giornali Usa erano state pubblicate notizie che parlavano di un piano di tagli di 30.000 persone a livello globale nella multinazionale creata da Jeff Bezos.

L'intelligenza artificiale sta entrando sempre di più nella vita delle persone e nelle attività produttive

Amazon taglia 14.000 persone

Parte infatti da oggi il piano di Amazon che dovrebbe portare per il momento al taglio di circa 14mila posti. Dopo le indiscrezioni della vigilia la conferma è arrivata in una lettera inviata al personale del colosso dell'e-commerca da Beth Galetti, Senior Vice President of People Experience and Technology, in cui si segnalano "cambiamenti organizzativi che avranno un impatto su alcuni dei nostri collaboratori".

La manager ha ribadito "l'importanza di avere la giusta struttura per guidare quel livello di velocità e responsabilità, e la necessità di essere pronti a inventare, collaborare, essere connessi e offrire il meglio in assoluto ai clienti".

"Le riduzioni che annunciamo oggi – continua – sono la continuazione di questo lavoro per rafforzarci ulteriormente, riducendo ulteriormente la burocrazia, rimuovendo livelli e ridistribuendo le risorse per garantire che investiamo nelle nostre principali attività e in ciò che conta di più per le esigenze attuali e future dei nostri clienti".

Il ruolo dell’intelligenza artificiale

Ma in un passaggio pare evidente il ruolo dell’intelligenza artificiale in questo processo. "Alcuni potrebbero chiedersi perché stiamo riducendo i ruoli quando l'azienda sta ottenendo buoni risultati", ha scritto Galetti. "In tutte le nostre attività, offriamo ogni giorno esperienze eccellenti ai clienti, innoviamo rapidamente e otteniamo ottimi risultati aziendali. Ciò che dobbiamo ricordare è che il mondo sta cambiando rapidamente”.

“Questa generazione di intelligenza artificiale – prosegue Galletti – è la tecnologia più rivoluzionaria che abbiamo visto dai tempi di Internet e consente alle aziende di innovare molto più velocemente che mai (sia nei segmenti di mercato esistenti che in quelli completamente nuovi)".

Ricollocamento

Alla maggior parte dei dipendenti interessati dai tagli alla maggior parte saranno offerti "90 giorni per cercare un nuovo ruolo internamente (i tempi varieranno in base alle leggi locali), e i nostri team di reclutamento daranno priorità ai candidati interni per aiutare il maggior numero possibile di persone a trovare nuovi ruoli all'interno di Amazon".

"Per i nostri colleghi che non riescono a trovare un nuovo ruolo in Amazon o che scelgono di non cercarne uno, offriremo loro supporto nella transizione, inclusi indennità di buonuscita, servizi di ricollocamento, benefit assicurativi sanitari e altro ancora".

Beth Galetti ha spiegato comunque che "nel 2026 prevediamo di continuare ad assumere in aree strategiche chiave, trovando al contempo ulteriori opportunità per ridurre i livelli, aumentare la responsabilità e realizzare guadagni in termini di efficienza".

Nuovi tagli dopo il 2022/23

La riduzione di personale appena annunciata è la più consistente da quando la multinazionale ha eliminato 27mila posti tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, a causa della fine del boom registrato durante la pandemia di COVID-19. Nei suoi ultimi risultati finanziari, Amazon ha registrato un utile netto di 35,291 miliardi di dollari (30,299 miliardi di euro) nella prima metà dell'anno, in aumento di quasi il 50%, mentre le vendite sono salite a 323,369 miliardi di dollari (277,63 miliardi di euro), con un aumento dell'11%.

E come spesso accade in questi casi, dopo l’annuncio dei tagli, il titolo di Amazon ha guadagnato in Borsa. Così si comporta la finanza.