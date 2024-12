Amazon, a San Salvo (Chieti) droni per le consegne: prima volta in Italia. Il sindaco: “Il futuro è qui”

San Salvo (Chieti), 5 dicembre 2024 - Amazon e le consegne con i droni: il primo test in Italia si è tenuto a San Salvo (Chieti), in Abruzzo, e si è concluso con successo il 4 dicembre, come spiega una nota della società.

Il progetto prevede il ’lancio’ del servizio dal prossimo anno. La società anticipa che continua la collaborazione con le autorità italiane per soddisfare tutti i requisiti necessari alla partenza ufficiale del servizio.

Emanuela De Nicolis, sindaco di San Salvo (Chieti)

“Ci riempie di grande orgoglio e soddisfazione che la nostra città abbia ricevuto l’opportunità di essere la culla di questo progetto all’avanguardia”, ha commentato Emanuela De Nicolis, sindaco di San Salvo, in una nota.

“Questo riconoscimento - continua De Nicolis - ci conferma come un centro di eccellenza ed innovazione, posizionandoci nel cuore dell’Europa e offrendoci l’opportunità di brillare su scala internazionale. San Salvo è un luogo in cui il futuro prende forma, grazie alla sua conformazione geografica e alla capacità di risposte veloci e concrete a chi qui vuole fare impresa”.

Un drone di Amazon in volo

Ma perché è stato scelto il suo comune? “Si tratta di una scelta interna di Amazon – chiarisce il primo cittadino al telefono con Quotidiano.net -. Sicuramente abbiamo dato prova di essere una cittadina efficiente. E conta sicuramente anche la nostra posizione geografica. La procedura di autorizzazione è ancora in corso. Che cosa ci guadagnano i cittadini? La velocità delle consegne in poche ore. E la nostra città si candida ad essere sotto i riflettori internazionali come primo paese, dopo gli Usa, ad avere questo servizio”.