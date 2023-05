Alzati i limiti elettromagnetici

I limiti delle emissioni di campo elettromagnetico saliranno. La bozza del decreto legge Tlc prevede l’aumento dei valori di riferimento dove necessario. Qualora "non si raggiunga un’intesa", i limiti oggi a 6 Vm "sono innalzati a 24 Vm". "Un innalzamento, rimanendo sempre ben al di sotto del limite europeo di 60Vm, ad esempio 30Vm – spiega la relazione illustrativa – garantirebbe il miglioramento del servizio (in termini di copertura) da subito, con effetti positivi sui cittadini in termini di voce e dati, riducendo l’impatto economico sugli operatori e la proliferazione di antenne".