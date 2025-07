Altolà degli industriali: "Sbagliato accettare un rincaro del 10%"

C’è uno spettro che si aggira nell’Italia in cui il Sud ha finalmente ripreso a crescere, diventando, come ha spiegato la premier Meloni, il "locomotore del Paese". Un’incognita che si riassume in una parola: "dazi", e che, fino ad ora, ha generato incertezze su incertezze. Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, non nasconde le sue preoccupazioni nella tavola rotonda moderata dalla direttrice del Qn Quotidiano Nazionale, Agnese Pini, che ha chiuso l’affollata assemblea degli industriali di Napoli. Prima, sul palco, si erano alternati tre ministri (quello delle Imprese, Adolfo Urso; del Pnrr, Tommaso Foti; e delle Politiche del Mare, Musumeci), il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, il sottosegretario con delega al Sud, Luigi Sbarra, oltre al padrone di casa: il numero uno degli industriali partenopei, Costanzo Jannotti Pecci.

Orsini taglia corto con chi considera già chiusa la trattativa con gli Usa accettando dazi al 10%. Non sarebbe affatto un buon affare, spiega il leader di Confindustria, soprattutto perché si somma alla svalutazione del dollaro, che pesa per un ulteriore 12-14% sulle nostre imprese esportatrici. Con un effetto negativo sul nostro interscambio commerciale con gli Stati Uniti che oscilla tra i 17 e i 20 miliardi. "La letterina di Trump all’Europa, se fosse davvero ottimale, prevederebbe dazi zero – incalza l’imprenditore – "Altrimenti, occorre pensare a misure compensative per quei settori che più di altri soffriranno il calo inevitabile delle esportazioni". Non tutto, però, è perduto. L’Europa ha ancora molte carte da giocare sul tavolo delle trattative: "L’80% delle spese che sosterremo per la difesa alimenta le industrie americane; è già cresciuto l’import di gas dagli Usa e, in più, c’è la partita dei servizi digitali e delle big tech".

Armi che possono avere un ruolo decisivo nel confronto con Trump. Un dialogo che il ministro Urso ritiene essenziale e che è stato favorito proprio dal governo italiano, che ha sempre contrastato l’ipotesi di uno scontro frontale con gli Stati Uniti a colpi di controdazi. Ma anche l’Europa deve fare di più, soprattutto sul fronte delle politiche industriali, magari utilizzando al meglio – ha sottolineato Foti – le risorse del Pnrr: "Bisogna accelerare". Anche perché – ha ribadito Fitto – spazi per una proroga non ce ne sono: "Occorrerebbe modificare tre regolamenti, servirebbe l’unanimità degli Stati membri e la ratifica di numerosi Parlamenti nazionali". Fantascienza. Ma non siamo condannati. Con i meccanismi di flessibilità e di rimodulazione, è infatti possibile per i Paesi spostare su diverse fonti di finanziamento i progetti che non possono essere conclusi entro il 2026. Per il Sud si tratta di una montagna di risorse, che supera i 125 miliardi.

"Occorre accelerare e, per questo, serve una cabina di regia nazionale" – aveva sottolineato Costanzo Jannotti Pecci nella sua relazione. Ma per ritrovare la strada della crescita, le imprese hanno bisogno di interventi strutturali. A cominciare dalla semplificazione amministrativa. Senza dimenticare, ovviamente, il grande tema dell’energia. Ieri, a Napoli, tutti si sono detti d’accordo sul grande ritorno al nucleare. Ma si tratta di un processo lento. Anche se tutto dovesse filare per il verso giusto, le prime centrali operative arriverebbero tra il 2030 e il 2032. Occorre agire prima, mettendo al centro delle politiche europee l’industria e studiando meccanismi, come il disaccoppiamento dei prezzi dell’energia, separando le quotazioni dell’elettricità da quelle del gas.