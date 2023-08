Alta velocità tra Bruxelles e Berlino La risposta delle Fs al caro-voli

L’Europa come un grande mercato domestico. E l’alta velocità come risposta al caro-voli e come alternativa sempre più competitiva all’aereo per spostarsi dentro il continente. Il gruppo Fs punta deciso sull’internazionalizzazione e mette nel mirino le tratte che collegano grandi città come Bruxelles, Amsterdam e Berlino. Orizzonti e progetti del gruppo sono stati enumerati al Financial Times dal chief international officer di Ferrovie dello Stato, Carlo Palasciano, che ha ricordato come in campo internazionale Fs non parta da zero, potendo contare su un percorso ben avviato in Spagna, con Iryo, e Francia, con Trenitalia France.

Alza l’asticella l’amministratore delegato di Fs, Luigi Ferraris, indicando un traguardo ambizioso: "Triplicare il fatturato internazionale passando, nei dieci anni del piano industriale, dai circa 1,8 miliardi di euro attuali a oltre 5". Il tutto senza mai distogliere lo sguardo dall’Italia dove per Ferraris resta prioritaria la messa a terra di 200 miliardi di investimenti, 180 dei quali per potenziare e ammodernare le infrastrutture ferroviarie e stradali del Paese, nell’ambito del piano al 2032.

Altra sfida è rappresentata dal Pnrr che affida alle società di Ferrovie dello Stato circa 25 miliardi di euro e individua in Rete ferroviaria italiana la sua principale stazione appaltante. Tra gli obiettivi del Gruppo, anche l’aumento della capacità di trasporto della rete ferroviaria di almeno il 20%. Ma è sulla liberalizzazione del mercato ferroviario europeo che Fs adesso punta: "Apre prospettive interessanti nell’alta velocità, com’è avvenuto già da tempo nel trasporto locale dei passeggeri, senza dimenticare il settore della logistica", ha detto Ferraris, ricordando "i risultati conseguiti nelle ultime settimane, con la conquista per gara di nuove concessioni di trasporto locale in Germania, nel land di Lipsia, con la nostra Netinera o in Olanda, su strada, con i bus di Qbuzz".

Tra le prospettive per i Frecciarossa l’ad indica anche la tratta Milano-Monaco che, tra qualche anno, potrebbe vederli operativi in collaborazione con i tedeschi di Db. Per Fs l’obiettivo è rendere il treno un’opzione maggiormente attrattiva, anche nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile. Opzione che non riguarda solo i passeggeri ma anche le merci, attraverso lo sviluppo della logistica intermodale e lo switch modale dalla strada alla ferrovia.

Red. Eco.