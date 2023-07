Allungamento mutuo, cresce il pressing. Le banche: siamo disponibili

Roma, 5 luglio 2023 - “È indispensabile e urgente l'allungamento della durata dei mutui a tasso variabile”. È quanto ha chiesto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento all'assemblea dell'Abi in cui ha sottolineato che “l'impatto delle rate è talvolta insostenibile per le famiglie”.

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, all'assemblea dell'Abi (foto Imagoeconomica)

Da parte sua il presidente dell'Abi Antonio Patuelli chiede “un cambio delle regole rigide, troppo rigide” dell'Eba (l'autorità bancaria europea) per chi è in ritardo sui pagamento delle rate dei mutui che non permette alle banche una maggiore flessibilità. Patuelli ha espresso la disponibilità delle banche per allungare la durata dei mutui variabili e 'congelare’ così la rata per chi è in regola nei pagamenti. Ma ha appunto chiesto una normativa diversa e meno rigida per gli insolventi e gli istituti di credito.

Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, sul giro di vite della Bce che ha innescato l’effetto a catena, afferma: “Se occorre tenere alta la guardia e dritta la barra, sono altresì necessarie buone dosi di prudenza e pazienza nel valutare e anticipare gli effetti della restrizione monetaria in atto dallo scorso anno, pure giustificata e da mantenere. Allo stesso tempo, è certamente possibile limitare le conseguenze negative sull'attività economica”. E ancora: “Non comprendo e continuo a non condividere, a questo riguardo, osservazioni anche di recente avanzate che spingerebbero a preferire il rischio di essere più, anziché meno, restrittivi. Ritengo che si debba essere cauti quanto basta”.