Alleati contro la disinformazione . Fieg e Luiss, progetto con Google

La Federazione Italiana Editori Giornali e Luiss Data Lab (Libera università internazionale degli studi sociali "Guido Carli") riceveranno, attraverso un progetto congiunto, un finanziamento di 2 milioni di euro e supporto tecnico pro bono da Google.org per la "Impact Challenge: Tech for Social Good", dedicata in Italia alla lotta alla disinformazione online e agli attacchi informatici. Il progetto, che riguarda nello specifico la lotta alla disinformazione, sarà il primo in Italia a ricevere il supporto di una Fellowship di Google.org.

Fieg e Luiss Data Lab sono i primi destinatari del finanziamento a essere annunciati, e gli unici per un progetto dedicato al contrasto alla disinformazione. La diffusione della disinformazione provoca un calo della fiducia del pubblico nelle istituzioni e nell’ecosistema dei media italiani, incita alla violenza e rappresenta una minaccia significativa per la democrazia. Insieme, Luiss Data Lab e Fieg, intendono ricostruire questa fiducia, sviluppando una piattaforma online basata sull’intelligenza artificiale in grado di analizzare sentimenti emergenti e le modalità in cui nuove forme e narrative di disinformazione prendono piede. Con l’aiuto della Fellowship di Google.org, Luiss Data Lab e Fieg svilupperanno un modello di machine learning, un motore di ricerca e un’interfaccia utente accessibile, per consentire ai giornalisti di analizzare i contenuti web su diverse piattaforme. Questo progetto mira a supportare circa 10.000 giornalisti in 400 redazioni, con particolare attenzione al miglioramento delle competenze e al sostegno dei giornalisti provenienti da aree svantaggiate.

"La disinformazione prolifera dove la qualità dell’informazione è bassa; garantire l’affidabilità delle notizie che circolano in rete è una priorità per gli editori Fieg: con questo progetto intendiamo implementare gli strumenti a disposizione delle redazioni", spiega Andrea Riffeser Monti, presidente della Fieg.

"Google è impegnata ogni giorno per sostenere l’informazione di qualità, ma questa è una sfida che si può vincere solo attraverso un dialogo aperto con i professionisti del settore e con le istituzioni", aggiunge Melissa Ferretti Peretti, Country Manager di Google Italy e Vice President di Google. "Il nostro impegno comune è solo il primo passo verso la ricerca e il dibattito sul futuro di media, comunità, tecnologia", conclude Gianni Riotta, Direttore Luiss Data Lab.