Allarme interessi sulla tenuta dei conti pubblici

Gli equilibri mondiali sono sempre più in bilico e gli equilibri che hanno consentito all’Occidente una crescita costante, seppur interrotta per lunghi periodi, sono precarizzati. La speculazione dei mercati finanziari, capeggiata dai fondi speculativi – i famigerati Hedge fund – è in agguato e i fondi sovrani dei paesi arabi fanno intendere quante possibilità hanno di impossessarsi di imprese e aree industriali in Europa. Il tutto è sceccherato in un contesto finanziario globale dominato dai derivati, strumenti finanziari il cui valore è determinato da un altro asset finanziario denominato sottostante. Sono i tassi di interesse che preoccupano le nazioni a maggior debito pubblico, tra cui spicca la nostra, nella quale il rapporto deficit-Pil, nonostante si sia ridimensionato, supera il 140%. Le economia fragili sono strutturalmente sotto lente di ingrandimento, non solo della speculazione e di chi la utilizza, ma anche dalle società che stabiliscono i rating degli Stati e delle imprese, creando sovente allarmismi che potrebbero essere evitati. La tenuta finanziaria dell’Italia è fortemente collegata agli interessi che si dovrebbero pagare nel riemettere i titoli pubblici in scadenza e per eventuali nuove emissioni. Bene fa il ministro del Tesoro Giorgetti a dichiararsi molto preoccupato per la tipologia di approccio che potrebbero avere i mercati finanziari nel caso in cui l’Italia andasse in recessione e le esposizioni bancarie di imprese e famiglie volassero in sofferenza in una percentuale anche solo doppia rispetto a quella attuale. A innescare consistenti tensioni finanziarie sarebbe un combinato disposto costituito da nuove emissioni di titoli di Stato, a tassi assai superiori agli attuali, abbinato a una

crescita delle sofferenze bancarie.