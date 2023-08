Allarme bollette a Milano: Per la luce rincari del 10% - Nomisma Energia Prezzo dell'energia elettrica a 138 euro/MWh sui mercati internazionali: le famiglie italiane sentiranno l'aumento nelle prossime bollette, stimato tra il 7-10% dall'Arera. Prezzi del gas in rialzo, con possibile aumento del 20% in inverno.