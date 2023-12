Alitalia licenzia oltre 2.700 lavoratori in cassa integrazione

Roma, 2 dicembre 2023 – Oltre 2.700 lavoratori Alitalia, attualmente in cassa integrazione, saranno licenziati. Lo annuncia “suo malgrado”, l’azienda in una lettera datata 1 dicembre 2023, inviata al governo e ai sindacati. La missiva è firmata dai commissari di Alitalia in amministrazione straordinaria – la bad company che ha cessato di volare nel 2021 e dalla cui costola ‘buona’ è nata Ita Airways – e di Alitalia Cityliner, piccola compagnia regionale, satellite di Alitalia. In totale i dipendenti interessati sono 2.723 (2.668 di Alitalia amministrazione straordinaria e 55 di Alitalia cityliner), attualmente in cig a zero ore.

L’azienda è “impossibilitata al reimpiego dei lavoratori attualmente sospesi in cassa integrazione”, si legge nella lettera, vista la “situazione di eccedenza di personale”. Gli ammortizzatori sociali sono agli sgoccioli e “le condizioni dell’azienda non consentono altresì l’attuazione di interventi di altro genere sull’utilizzazione del personale mediante ricorso a forme flessibili dell’orario di lavoro o sul lavoro a tempo parziale”. Di tutto il personale si salvano solo i 172 dipendenti che dovranno gestire l’ultima fase di liquidazione dell’azienda, “la cui data di ultimazione, allo stato, è fissata al 15 gennaio 2024”.

Cosa succede ora

Secondo quanto scrive il sito di Repubblica, la cassa integrazione scade a dicembre. Dopodiché il personale interessato potrà beneficiare di una cassa straordinaria, emessa direttamente dallo Stato. Ma l’assegno “non potrà mai superare l’importo dei 2500 euro lordi al mese”, e non riguarderà i lavoratori pensionabili che quindi saranno obbligati all’esodo. Terminerà il 31 ottobre 2024 e non sarà prorogabile.