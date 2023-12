Alitalia licenzia 2.668 lavoratori in ‘cassa’

Alitalia all’ultimo atto. Mentre Ita Airways e Lufthansa volano verso le nozze, la vecchia compagnia di bandiera, in amministrazione straordinaria, licenzia 2.668 lavoratori in Cigs a zero ore. In una lettera inviata al governo e ai sindacati annuncia "l’avvio di una procedura che determina, suo malgrado, licenziamenti per riduzione di personale". Nel dettaglio, scrivono i commissari, rimangono attualmente alle dipendenze dell’amministrazione straordinaria "2.840 lavoratori, 2.668 dei quali sospesi in Cigs a zero ore e 172 impiegati allo stato per le esigenze connesse al completamento del programma" di gestione dell’ultima fase di liquidazione, "la cui data di ultimazione è fissata al 15 gennaio 2024". Allo stato attuale "tutti i prestatori di lavoro non impiegati nelle attività funzionali alla liquidazione appaiono come eccedenti" e "la scrivente è impossibilitata al reimpiego dei lavoratori attualmente sospesi in cassa integrazione", si legge nella missiva, in cui viene illustrata la vicenda della compagnia.

Per cui si salvano in 172, mentre per 2.668 dipendenti scatterà il licenziamento collettivo alla scadenza della Cigs il prossimo 31 ottobre 2024, termine "non ulteriormente prorogabile", si legge sempre nella lettera.

Immediata la reazione dei sindacati, che hanno chiesto una proroga della misura. "Il governo intervenga subito affinché i lavoratori di Alitalia non vengano abbandonati al loro destino", è l’appello del segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi. Per il segretario generale Fit-Cisl, Salvatore Pellecchia, la notizia di questi licenziamenti "giunge in maniera totalmente inaspettata" ed è "surreale ed incomprensibile". Serve "la proroga della Cigs, almeno fino alla loro ricollocazione", sottolinea.

Giada Sancini