Chi è Alessandro Melzi d’Eril, timoniere discreto di Mediobanca: carriera, stile e famiglia del Ceo più giovane di una grande banca

Milano – Sobrio, riservato e con una solida reputazione da costruttore di valore, Alessandro Melzi d’Eril, 50 anni, si prepara a diventare il nuovo amministratore delegato di Mediobanca. L’aristocratico milanese con laurea alla Bocconi entrerà ufficialmente in carica il 29 ottobre, all’indomani dell’assemblea, assumendo il timone di Piazzetta Cuccia in un momento cruciale per la banca e per l’intero risiko bancario italiano. A lui spetterà il compito di dare stabilità all’istituto, valorizzarne la tradizione e guidarlo verso una fase di crescita, nel segno dell’efficienza e della sobrietà che da sempre lo contraddistinguono.

Le origini e la formazione di Melzi d’Eril

Nato a Milano, Melzi d’Eril ha frequentato il liceo scientifico Severi prima di laurearsi in Economia alla Bocconi. I primi passi nel mondo della finanza li ha mossi a Londra, in Dresdner Kleinwort Benson, dove ha imparato il rigore e la competitività dei mercati internazionali. Tornato in Italia, ha lavorato in Unicredit nell’era di Pietro Modiano e successivamente nel private equity di Clessidra. È in questa fase che si avvicina ad Anima Sgr, di cui contribuisce a consolidare lo sviluppo fino a trasformarla in uno dei protagonisti del risparmio gestito italiano.

Alessandro Melzi d'Eril, nuovo Ceo Mediobanca e già ad di Anima Holding

Radici aristocratiche da Leonardo da Vinci a Napoleone

La storia di Alessandro Melzi d’Eril affonda in una delle più antiche dinastie lombarde, da secoli intrecciata con la politica, l’arte e la cultura europea. Agli inizi del Cinquecento, un Francesco Melzi d’Eril fu allievo prediletto di Leonardo da Vinci: ne ereditò i codici e ne custodì parte dell’eredità artistica e intellettuale. Un altro Francesco, tre secoli dopo, visse la stagione napoleonica diventando vicepresidente della Repubblica Cisalpina e ambasciatore in Francia, prima di sposare la nobildonna spagnola Marianna Teresa d’Eril, un’unione che contribuì a consolidare il lignaggio. Nel palazzo di famiglia a Milano si è a lungo respirata un’aria di raffinata aristocrazia, tra tradizioni culturali, committenze artistiche e responsabilità pubbliche. Non è un caso se la città ha dedicato una via proprio al nome Melzi d’Eril, accanto al Parco Sempione, dove oggi vive Alessandro. Ma a differenza dei suoi predecessori, più inclini alle arti, alla politica o alla diplomazia, lui ha scelto la strada della finanza, diventando forse il primo vero ‘banchiere’ della casata.

L’esperienza con Anima Holding

Il nome di Melzi d’Eril è indissolubilmente legato ad Anima Holding, portata in Borsa nel 2014 e guidata come amministratore delegato dal 2020. Sotto la sua regia, la società di gestione ha rafforzato la propria posizione attraverso acquisizioni mirate: da Aletti Gestielle (rilevata da Banco Bpm) a Kairos Partners e Castello Sgr. Una strategia che ha permesso ad Anima di diventare una vera fabbrica prodotti del risparmio gestito italiano, rendendola appetibile agli occhi dei grandi istituti di credito. In quegli anni Melzi d’Eril ha dimostrato la capacità di gestire soci diversi e talvolta ingombranti, da BancoPosta a Fsi, fino a Francesco Gaetano Caltagirone, senza mai acuire i contrasti ma costruendo equilibri di lungo periodo.

Stile e metodo di lavoro

Chi lo conosce lo descrive come un manager sobrio e trasparente, attento all’efficienza e refrattario agli sprechi. È un uomo che preferisce la sostanza alla forma, incline a valutare i collaboratori sui risultati e sul lavoro di squadra. In Anima ha valorizzato le competenze interne e motivato le persone, convinto che la forza di un’istituzione dipenda dalla qualità del capitale umano. Non alza la voce, non ama i riflettori e rifugge gli scontri personali. Al contrario, costruisce consenso con il metodo e la costanza, qualità che si rivelano preziose in contesti complessi come quello che lo attende in Mediobanca.

Una vita privata riservata

Al di fuori del lavoro, Melzi d’Eril conduce una vita altrettanto sobria. Appassionato di montagna e di tennis, vive a Milano, nei pressi del Parco Sempione, non lontano da via Melzi d’Eril, che porta il nome del suo avo. Ha tre figli da due matrimoni, il più piccolo di appena 21 mesi. A differenza del fratello Francesco, noto produttore cinematografico, Alessandro ha scelto di rimanere lontano dai riflettori, in coerenza con un carattere discreto che ben si sposa con i corridoi ovattati di Piazzetta Cuccia.

Il più giovane Ceo di una grande banca italiana

Con la sua nomina, Melzi d’Eril diventa il più giovane amministratore delegato di una grande banca italiana. Un primato che porta con sé aspettative e responsabilità. La sua missione sarà duplice: da un lato proteggere i valori di Mediobanca, istituzione simbolo della finanza tricolore; dall’altro accompagnarla in un percorso di rinnovamento che ne rafforzi il ruolo sul mercato europeo. Se riuscirà a riproporre anche a Piazzetta Cuccia il metodo di lavoro che ha reso forte Anima, il suo sarà molto più di un incarico manageriale: sarà il segno di una nuova generazione di leader capaci di conciliare sobrietà e ambizione, tradizione e innovazione.