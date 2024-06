Alberghi, nuova partnership fra Accor e E.G.A.

Accor – gruppo leader mondiale nel settore dell’ospitalità – ha annunciato una nuova partnership con E.G.A. - Emiliana Grandi Alberghi per la firma di un accordo di franchising che porterà all’apertura del Mercure Reggio Calabria entro la metà del 2026.

E.G.A. è una divisione del Gruppo Monrif SpA, che opera in diversi settori: editoriale, pubblicitario, new media e ospitalità. Con il brand Monrif Hotels, E.G.A. gestisce attualmente tre hotel nel centro di Bologna, distinguendosi per un servizio personalizzato e di alta qualità. Reggio Calabria, la città che ospiterà la nuova struttura, offre un ricco patrimonio storico-culturale e artistico, nonché una tradizione culinaria antichissima. Gli ospiti del Mercure Reggio Calabria potranno godere delle meraviglie della Costa Viola, famosa per i suoi riflessi purpurei al tramonto, e delle opportunità di kitesurf a Punta Pellaro, mentre gli amanti della montagna potranno sciare a Gambarie, ammirando contemporaneamente il mare. Senza dimenticare il pregiato bergamotto, frutto simbolo della zona, utilizzato nelle profumerie di tutto il mondo.

Situato al termine di corso Garibaldi, la principale arteria del centro storico, l’hotel diventerà una nuova pietra miliare nell’offerta alberghiera della città: la posizione strategica, a soli 10 minuti dall’aeroporto, consente un facile accesso ai principali punti di interesse, tra cui la stazione ferroviaria, il Palazzo di Giustizia e lo stadio Granillo, oltre che ai negozi più esclusivi di Reggio. Il Mercure Reggio Calabria si svilupperà su cinque piani e metterà a disposizione dei viaggiatori 89 camere, suddivise in diverse tipologie per soddisfare ogni esigenza: Suites, Junior Suites /Family Room, Premium e Standard. La proposta dell’hotel includerà, inoltre, un centro congressi con capacità fino a 200 persone, un centro benessere con una suggestiva stanza del sale, un rooftop con piscina aperto anche ai residenti, lounge area con servizio bar e un ristorante al primo piano caratterizzato da una splendida terrazza.

Con la sigla dell’accordo di franchising, Accor conferma il suo impegno nell’espansione del portfolio Midscale, con una struttura che combina design esclusivo e comfort. La nuova collaborazione con E.G.A. rappresenta un passo avanti per entrambe le aziende, unendo tradizione e innovazione in un’unica offerta.A.L.