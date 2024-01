Al via le penali per il recesso dai contratti

Il mercato libero dell’energia forse tanto libero non è. Dall’1 gennaio la nuova mannaia per clienti domestici e piccole imprese ha la forma della penale per il recesso anticipato dai contratti per la fornitura di energia elettrica. Tradotto: se vuoi cambiare operatore prima della scadenza del contratto, rischi di pagare un extra costo. La facoltà per le compagnie energetiche di applicare questi oneri riguarderà esclusivamente i contratti di durata determinata, solitamente 12 o 24 mesi, e a prezzo fisso. Tuttavia le penali potranno trovare spazio anche nei contratti a tempo indeterminato se presentano un prezzo fisso per un dato periodo, limitatamente a questo arco di tempo. A definire le nuove regole è una delibera Arera dello scorso 6 giugno che prende le mosse dalla cosiddetta "direttiva elettrica" Ue del 2019, già recepita nel 2021 dal nostro Parlamento. Una insidia per i consumatori che si inserisce in un periodo delicato di passaggio dal mercato tutelato a quello libero, con la fine delle tutele fissata al 10 gennaio per il gas e al primo luglio per l’elettricità. Veementi le reazioni delle associazioni dei consumatori. Il Codacons annuncia un ricorso al Tar del Lazio contro la delibera Arera, definendo "illegittimi" gli oneri e ipotizzando al contempo una "class action per conto di tutti gli utenti ingiustamente danneggiati". Assoutenti chiede un intervento di Antitrust e Mister Prezzi.

Giada Sancini