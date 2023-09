Al top su diversità e inclusione

Tim brilla nella classifica di Refinitiv sulla diversità e l’inclusione nelle prime 100 società quotate in borsa, che comprende anche le italiane Enel, Intesa Sanpaolo ed Hera. In particolare Tim Brasil è in quarta posizione, Enel è quattordicesima, il gruppo Tim è 24o, Intesa Sanpaolo è 26a (prima tra le banche europee) ed Hera è 32a. Il ‘Refinitiv Global Diversity & Inclusion Index’ comprende oltre 15mila aziende a livello mondiale, analizzate sulla base di 24 parametri riconducibili a 4 categorie: diversità, inclusione, sviluppo delle persone e gestione delle controversie.