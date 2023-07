Al Nord si lavora due mesi in più Ma è il sommerso che frena il Sud

di Franca Ferri

I lavoratori del settore privato nel Nord Italia lavorano in media 36 giorni all’anno (quindi 7 settimane, quasi due mesi) in più rispetto quelli del Sud. E guadagnano, sempre in media, circa un terzo di più. Potrebbe sembrare la conferma dello stereotipo sul nord ’sgobbone’, ma a causare la differenza è il lavoro nero, le ore irregolari che non possono essere incluse nelle statistiche ufficiali. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha elaborato i dati 2021 dell’Inps (sono esclusi gli occupati del settore agricolo e i lavoratori domestici): 247 il numero medio delle giornate retribuite al Nord, solo 211 al Sud.

Tra le conseguenze c’è anche la concorrenza sleale delle aziende non regolari: "Dobbiamo certamente aumentare per contratto gli stipendi dei livelli di inquadramento inferiori, ma il vero problema è la diffusione del sommerso – spiega la Cgia – che rende l’occupazione del Mezzogiorno fragile e povera. Se non cominciamo a contrastare efficacemente il lavoro irregolare, il divario Nord-Sud è destinato ad aumentare, danneggiando tutto il Paese". Sono stati quasi tre milioni nel 2021 gli occupati non regolari: il tasso medio di irregolarità (rapporto tra occupati non regolari e il l totale del lavoratori, regolari e non) è del 12% su base nazionale, ma tocca il 20% in Calabria e supera in 17% in Campania e Sicilia.

Le differenze territoriali sono sensibili anche sulla retribuzione media giornaliera lorda: circa 75 euro al Sud, circa 100 euro al Nord, il 34% in più. Oltre al sommerso, nel Mezzogiorno si ’lavora meno’ perché c’è poca industria, specie hig-tech, scarsa presenza di attività bancarie, finanziarie ed assicurative, e si fanno meno ricerca e innovazione. Il mercato del lavoro è caratterizzato da tanti precari e lavoratori intermittenti, specie nei servizi, e molti stagionali del turismo. Tutto questo fa sì che gli stipendi dei lavoratori regolari siano statisticamente più bassi.

Nel 2021 la paga media giornaliera più alta è stata per i dipendenti del privato di Milano (124 euro). Poi Bolzano (104,8), Parma (103,8), Bologna (103,4), Modena (102), Roma (101,3), Reggio Emilia (100,6), Genova (99,8), Trieste (99,4) e Torino (98,5). I meno pagati sono a Trapani (67,1), Cosenza (66,8), Vibo Valentia (66,7) e, infine, Ragusa (66,5).

Gli operai e gli impiegati con il maggior numero medio di giornate lavorate nel 2021 sono di Lecco (259,5 giorni) poi quelli di Vicenza (258,2), Treviso (256,9), Lodi (256,7), Pordenone (256 giorni), Bergamo (255,6), Padova (255,4), Cremona (254,8i), Reggio Emilia (254,1), Modena (252,2). In fondo all’elenco troviamo Crotone (200,7 giorni), Lecce (200), Rimini (199,5), Agrigento (199,3) Salerno (198,7), Foggia (198,4), Cosenza (196,8), Trapani (195,6i), Nuoro (193,7), Messina (193,4) e Vibo Valentia (177,2). Le paghe giornaliere più alte sono state per gli occupati del mondo creditizio-finanziario-assicurativo (170 euro lordi), poi estrattivo (163,5), energia elettrica-gas, etc. (161,3), informazione-comunicazione (126,4) e manifatturiero (107,2). Quelli meno pagati sono del noleggio-agenzie di viaggio e servizi alle imprese (68,2) e ricettivo-ristorazione (56 euro).