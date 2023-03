Chi è Ajay Banga, il futuro capo della Banca mondiale

Ajay Banga: chi è il (possibile) nuovo presidente della Banca Mondiale

Il nuovo presidente della Banca Mondiale, se tutto va bene, sarà Ajay Banga. L'ex capo di Mastercard, candidato dal presidente americano Joe Biden, dovrebbe essere nominato alla fine di marzo e cominciare il suo mandato all'inizio di maggio. Il candidato, 63 anni, dovrà affrontare il compito gigantesco di riorientare la missione della banca, dalla burocrazia goffa e poco collaborativa, verso la transizione ecologica, in un contesto internazionale sempre più litigioso. L'istituto di credito multilaterale, istituito in seguito all'accordo di Bretton Woods del 1944, ha attirato in questi anni continue critiche da parte delle nazioni più piccole e povere, che cercano aiuto per pagare le devastazioni dell'emergenza climatica. I paesi ricchi stanno spingendo la banca a offrire finanziamenti agevolati per i progetti climatici, che saranno la chiave di volta per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima, e a impegnarsi in una maggiore mobilitazione di finanziamenti privati in questa direzione. L'improvvisa uscita di David Malpass, nominato da Donald Trump, ha fornito un'apertura agli Stati Uniti - che in genere scelgono il leader della banca - per insediare un leader più sensibile a questi temi. Banga, nato in India e amato da Wall Street, ha una grande senisbilità ambientale, ma non...