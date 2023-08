Airbnb, il Fisco presenta il conto "Tasse non pagate per 500 milioni"

di Andrea Gianni

Gli accertamenti sui proprietari degli immobili messi sul mercato tramite la piattaforma Airbnb, dopo che sono emersi alert come la presenza di nullatenenti o persone con bassi redditi ma titolari di diversi appartamenti in città d’arte o località turistiche, è il prossimo passo di un’indagine del Nucleo economico-finanziario della Guardia di finanza di Milano, che ha messo sotto la lente il colosso degli affitti brevi. Il primo filone si è concluso con una maxi-contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al gruppo statunitense: oltre 500 milioni di euro di imposte che non sarebbero state versate al Fisco italiano, in violazione della legge del 2017 che impone alle piattaforme web di agire da sostituti di imposta trattenendo il 21% sugli affitti incassati dagli host, cioè i proprietari degli appartamenti. Una ritenuta che, poi, dovrebbe essere versata allo Stato.

La presunta evasione fiscale è al centro anche di un’indagine della Procura di Milano, ultimo capitolo di una serie di inchieste che hanno messo sotto la lente i giganti del web, da Google a Netflix, che poi hanno chiuso i conti col Fisco. "Airbnb supporta il corretto pagamento delle tasse degli host applicando le norme europee per la dichiarazione dei redditi – è la posizione della piattaforma –. Continuiamo a ritenere che Airbnb non sia soggetta alla normativa fiscale italiana. È un caso complesso, che attualmente si trova davanti a un Tribunale italiano. In attesa della decisione, continuiamo a sostenere il quadro fiscale europeo". Dietro le quinte c’è infatti un braccio di ferro tra la piattaforma, che nel 2022 ha macinato utili record, e l’Italia. Airbnb ha dato battaglia contro la legge del 2017, con ricorsi che avevano coinvolto anche la Corte di Giustizia Europea, non ancora arrivata alla parola fine.

Intanto Airbnb è finita sotto osservazione. Nel maggio scorso la Guardia di finanza di Milano aveva emesso un verbale di accertamento fiscale raccomandando all’Agenzia delle Entrate un accertamento formale di 779 milioni di euro nei confronti della controllata di Airbnb in Irlanda in relazione alla Legge del 2017 e ai relativi obblighi di ritenuta d’acconto. Attività sfociata nella maxi-vertenza: la cifra più alta mai richiesta a una internet company dopo gli 870 milioni di Iva contestati all’inizio dell’anno al gruppo Meta, che controlla Facebook e Instagram.

"La società e le autorità fiscali italiane – conclude Airbnb – stanno lavorando attivamente per risolvere la questione". Dopo la conclusione dell’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, Airbnb potrà decidere di rivalersi sugli host che non hanno pagato la ritenuta d’acconto, anche se questo passo potrebbe aprire la strada a migliaia di contenziosi.