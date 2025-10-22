Airbnb e affitti brevi, più tasse per chi si affida a intermediari e portali web. “Una patrimoniale mascherata”

Roma, 22 ottobre 2025 - Nella Manovra finanziaria bollinata dalla Ragioneria di Stato cambia la misura che innalzava al 26% la cedolare secca sugli affitti brevi (qui il pdf della legge di bilancio). L'articolo 7 del provvedimento, infatti, mantiene la cedolare secca al 21% ma solo nel caso in cui "nell'anno di imposta non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare". In parole povere, i locatari che si affidano a intermediari e portali telematici dovranno pagare il 26%, per gli altri l'aliquota resterà al 21%.

Il ripensamento del Governo

Nella prima bozza della Legge di Bilancio 2026 era previsto l’innalzamento della cedolare secca dal 21% al 26%, applicabile fin da subito anche al primo immobile messo in affitto. Fino a questo momento, infatti, la cedolare secca al 26% si applicava solo a partire dal secondo immobile dato in locazione a fini turistici.

La misura fiscale è stata fin da subito bocciata da Forza Italia che ha dichiarato di non votarla e lo stesso vice premier Matteo Salvini che, ospite di Agorà su Rai 3, ha assicurato che l’aumento della tassazione "non ci sarà. O alla base (del testo, ndr) o in Parlamento verrà cancellato”.

La reazione dei gestori di Airbnb

L’associazione italiana gestori di affitti brevi (Aigab) definisce le “correzioni inutili” e la misura una “patrimoniale mascherata”. Tutti i contratti di locazione breve, infatti, “sono conclusi tra proprietari e conduttori per il tramite di portali e intermediari online” conferma l’associazione. “L’effetto rimane una patrimoniale su mezzo milione di famiglie italiane colpevolizzate perché proprietarie di una seconda casa da cui ricavano un reddito integrativo. Chi ha riscritto il testo o non conosce la materia o è in malafede”.

Gli effetti collaterali, quanto aumentano le tasse sulla casa: la simulazione

Tra gli effetti collaterali evidenziati da Aigab c'è il rischio di alimentare il mercato sommerso: "Fatti i calcoli su una casa media da 25mila euro l’anno di incasso - viene osservato da Aigab -, si tratta di un aumento della sola cedolare di 1.300 euro l’anno, con la pressione fiscale complessiva che passa dal 46% al 52%: una stangata che impoverisce le famiglie, paralizza il mercato e penalizza il valore del patrimonio immobiliare, vero asset degli italiani. Abbastanza - rimarca - da far prendere il rischio a molti proprietari di ricorrere al nero".

Il valore delle case, i ricavi e l’indotto da 32,9 miliardi

Un altro effetto nel lungo periodo denunciato da Aigab è "la diminuzione del valore complessivo delle case: in Italia ci sono 9,6 milioni di abitazioni vuote e la ricchezza delle famiglie è in gran parte concentrata negli asset immobiliari. Se il valore delle case cala, il problema diventa strutturale per l’intera economia del Paese.

Nei primi 8 mesi del 2025, il sistema degli affitti brevi ha generato valore per 8,2 miliardi di euro, con un indotto da 32,9 miliardi, con una filiera che coinvolge circa 30 mila operatori e 150 mila persone impiegate in modo diretto".