Air France-Klm punta al controllo di Sas

Il gruppo Air France-Klm avvia il processo per prendere il controllo di Scandinavian Airlines (Sas). L’obiettivo è di rafforzare la propria posizione nel Nord Europa, terreno di gioco della rivale Lufthansa. Per farlo Parigi e Amsterdam esercitano la loro opzione per salire dall’attuale 19,9% al 60,5% della compagnia scandinava, rilevando le quote di Castlelake e Lind Invest e lasciando al governo danese la quota del 26,4% e i relativi propri seggi in Cda. Ancora da definire il valore dell’investimento che, spiega Air France-Klm, "sarà determinato al momento della chiusura, sulla base degli ultimi risultati finanziari di Sas, compresi l’ebitda e il debito netto".

I franco-olandesi erano entrati in consorzio con i due venditori e con lo stato danese, con un valore complessivo dell’investimento di 1,2 miliardi di dollari (1,08 miliardi di euro), di cui 475 milioni di dollari (426,36 milioni di euro) in azioni e 725 milioni di dollari (650,76 milioni di euro) in obbligazioni convertibili. L’obiettivo è di chiudere l’operazione nel secondo semestre del 2026, una volta ricevuto il via libera delle Autorità.

