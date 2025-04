Agroalimentare strategico: "Noi al fianco della filiera"

L’industria del food in Emilia-Romagna rappresenta una delle principali attività economiche e circa il 28% del totale delle esportazioni di prodotti alimentari proviene dalla provincia di Parma. Lo certificano i numeri degli osservatori economici regionali. In un contesto globale sempre più ricco di variabili economiche, geopolitiche e sociali, BNL BNP Paribas prosegue il proprio viaggio nelle diverse città italiane per confrontarsi con clienti, imprenditori, stakeholder, esponenti del mondo istituzionale e accademico.

La tappa di oggi a Parma, tra le prime del 2025, si concentra sul food per comprendere i numeri, condividere le esperienze del mondo imprenditoriale, tracciare possibili scenari, individuando fattori di crescita tanto per il territorio quanto a livello nazionale e internazionale. A oggi, sono già state 5 le città ’visitate’ tra il 2024 e l’inizio di quest’anno: Bologna, Padova, Napoli, Milano, Roma, con oltre 1000 ospiti e più di 30 relatori intervenuti. Dopo Parma, sono in programma Verona, Bergamo e Bari.

Alla tavola rotonda intervengono: Milva Carletti, Direttrice Generale Coop Alleanza 3.0; Vincenzo Colla, Vicepresidente Regione Emilia-Romagna con delega a Sviluppo Economico, Green Economy, Energia, Formazione Professionale, Università e Ricerca; Giulio Gherri, AD ParmaFood Group; Maurizio Moscatelli, AD Gruppo GranTerre. La moderazione è affidata a Roberto Pondrelli, Direttore Territoriale Centro-Nord di BNL BNP Paribas, mentre l’intervento di chiusura è a cura di Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer della Banca.

"Gli imprenditori italiani – afferma Mariaelena Gasparroni, Responsabile Corporate Banking BNL BNP Paribas – hanno sempre mostrato una grande resilienza e reattività. Il nostro compito è saperli accompagnare attraverso la complessità globale che stiamo vivendo, fornendo loro view e analisi il più possibile complete e soluzioni adeguate, facendo leva sull’expertise di Bnp Paribas attraverso i diversi team specializzati di Bnl e del Gruppo".

"Proseguiremo con nuove prossime tappe del nostro roadshow – illustra Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer di BNL BNP Paribas –. In queste occasioni di confronto e scambio crediamo nell’importanza di costruire e consolidare relazioni per dare il nostro sostegno a tante realtà locali, motore dell’economa reale ed espressione di eccellenza in tanti settori strategici del nostro Paese".

"BNL BNP Paribas – spiega Roberto Pondrelli, Direttore Territoriale Centro Nord – garantisce il proprio presidio e radicamento in Italia attraverso 6 Direzioni Territoriali; quella del Centro-Nord copre Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria. La nostra missione è essere a fianco dei clienti e supportarli direttamente nei luoghi in cui vivono e operano, ben conoscendo il contesto economico e sociale territoriale. Ciò rappresenta un grande valore aggiunto al servizio delle comunità locali".

Secondo il ’Rapporto 2024 sull’economia’ della Regione Emilia-Romagna e Unioncamere E-R, l’industria alimentare – nel periodo compreso tra il primo e il terzo trimestre 2024 – è stato il comparto che ha fatto registrare una fase congiunturale positiva: +2% per quanto riguarda il fatturato; +1,5% per la produzione e +1,2% per gli ordini.

L’Emilia-Romagna si posiziona come prima regione italiana per numero di DOP e IGP con un totale di 43 prodotti di qualità e un peso del 13% sul totale nazionale. Il 27,5% di tutte le esportazioni alimentari proviene dalla provincia di Parma, seguita da Bologna (21,2%) e Reggio Emilia (19%). In generale, il territorio di Parma, Reggio Emilia, Modena e Piacenza occupa il 60,7% del totale export regionale per un valore di circa 6,5 miliardi di euro.

