Agricoltura, l’allarme di Assofertilizzanti: vietare l’uso dell’urea abbatterebbe del 45% il valore della filiera

Roma, 14 ottobre 2025 – L’urea è il fertilizzante minerale azotato più utilizzato al mondo, per via della sua alta concentrazione di azoto e della sua efficienza logistica ed economica: una sua messa al bando genererebbe una perdita fino al 45% del valore della filiera cerealicola italiana. A lanciare l’allarme è Assofertilizzanti, che ha affrontato il tema attraverso uno studio di Nomisma commissionato in occasione del quarantesimo anniversario dell’associazione, coinciso con la Giornata Mondiale dei Fertilizzanti.

Cos’è l’urea

Un tempo, l’urea veniva recuperata dall'urina di cavallo, ma questo metodo non è più pratico rispetto al processo chimico attuale. La produzione industriale sintetica, a partire da gas naturale, anidride carbonica e ammoniaca, è in effetti diventata più efficiente, economica e scalabile per soddisfare la domanda elevata avanzata dai settori agricolo, zootecnico e industriale. La produzione industriale inoltre è più efficiente e controllabile rispetto all'estrazione da una risorsa naturale come l'urina, che presenta notevoli limitazioni di volume e purezza. Attraverso la produzione sintetica si ottiene un prodotto di alta purezza costante, a differenza del materiale di origine animale che può essere ‘variabile’.

Le richieste del mercato

L’urea è diventata una sostanza fondamentale per la produttività agricola, grazie al suo elevato contenuto di azoto, il più alto tra i fertilizzanti. Il riferimento vale soprattutto per le filiere legate ai cereali, poiché garantisce rese adeguate e qualità delle produzioni. Del tema si è discusso nell’ambito di una tavola rotonda organizzata appunto da Assofertilizzanti che ha riunito rappresentanti del mondo agricolo, delle associazioni di categoria, delle istituzioni e dell’università.

I dati

L’azoto è un elemento nutritivo essenziale per la crescita delle colture e in Italia circa il 44% deriva dall’urea. Nonostante negli ultimi dieci anni si sia già operata una riduzione del 20% dei fertilizzanti azotati, segno di una maggiore sensibilità sull’ottimizzazione d’uso dei mezzi tecnici in agricoltura, un’ulteriore restrizione come la messa al bando dell’urea nel bacino padano, secondo Assofertilizzanti rischierebbe di compromettere la produttività delle filiere di punta dell’agricoltura italiana. “L’urea – si legge nella nota diffusa – è il fertilizzante minerale azotato più utilizzato al mondo per via della sua alta concentrazione di azoto e della sua efficienza logistica ed economica: è una risorsa chiave per la nutrizione efficiente e strategica. Eventuali alternative richiederebbero l’uso di altre tipologie di mezzi tecnici in quantitativi maggiori e a costi differenti”. Lo studio ha analizzato anche l’impatto del divieto sull’uso dell’urea in termini di riduzione delle rese agricole, in particolare nelle colture cerealicole. In uno scenario in cui a oggi nel Bacino Padano si producono annualmente circa 4,4 milioni di tonnellate di mais da granella, è stata stimata una diminuzione del 36% nella produzione (pari a circa 1,6 milioni di tonnellate in meno all’anno), un calo del 17% su circa 2,1 milioni di tonnellate di frumento tenero, del 25% su 551mila tonnellate di frumento duro e, addirittura, del 63% su 1,4 milioni di tonnellate di riso.

Prospettive future

Sempre secondo l’associazione, in uno scenario di totale assenza di fertilizzanti azotati le produzioni calerebbero del 61% per il mais, del 57% per il frumento tenero, del 78% per il frumento duro e del 77% per il riso, con gravi conseguenze sulla sicurezza alimentare nazionale e sulla competitività del comparto agricolo italiano: “In assenza di urea, oltre al calo produttivo di mais, frumento e riso, si rileverebbero anche dei cali qualitativi, che genererebbero una contrazione complessiva del valore per l’intero comparto dei cereali fino al 45%. Peraltro l’Italia già ora si distingue per un impiego di azoto significativamente inferiore rispetto ai principali Paesi dell’Unione Europea, sia in valori assoluti che per unità di superficie coltivata. Non solo. I dati mostrano come da un punto di vista ambientale l’applicazione dell’urea incida sulle emissioni di gas serra in maniera estremamente contenuta: appena lo 0,1% delle emissioni totali italiane e solo l’1,3% di quelle agricole. Dati che confermano come il suo divieto non avrebbe effetti significativi sulla mitigazione delle emissioni di gas climalteranti”. Assofertilizzanti rileva anche che da diversi anni esistono soluzioni tecnologiche applicabili all’urea per mitigarne gli impatti ambientali. Tra queste i polimeri ricoprenti o i cosiddetti inibitori dell’ureasi: molecole innovative con performance scientificamente comprovate, in grado di contenere le perdite di ammoniaca in atmosfera fino a una media del 70–80%.

Le possibili implicazioni

“L’industria dei fertilizzanti – ha dichiarato a riguardo Paolo Girelli, presidente di Assofertilizzanti-Federchimica – gioca un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza alimentare del nostro Paese e crediamo che una gestione sempre più razionale, responsabile ed evoluta dei fertilizzanti sia una sfida da affrontare insieme a tutto il comparto agricolo, per guardare al futuro dell’agricoltura italiana. Siamo fortemente preoccupati del provvedimento che prevede il divieto di impiego dell'urea, poiché non sono stati presi in considerazione i suoi effettivi impieghi e la sua indispensabilità per la filiera cerealicola italiana. Oggi l’industria è inoltre in grado di fornire soluzioni innovative in grado di mitigare gli impatti ambientali, nonché una serie di prodotti complementari, assicurando agli agricoltori una ‘cassetta degli attrezzi’ completa alle più svariate esigenze colturali.” In relazione ai dati presentati, è invece entrato nel merito il presidente di Nomisma Paolo De Castro: “L’analisi evidenzia come una gestione non efficiente della fertilizzazione azotata possa generare perdite economiche rilevanti. In particolare, l’ipotesi di un blocco dell’uso dell’urea nel Bacino Padano avrebbe effetti estremamente negativi su alcune colture chiave del nostro sistema agroalimentare. Senza soluzioni tecnicamente ed economicamente sostenibili, si rischia di compromettere in modo serio la produttività e la redditività delle aziende agricole dell’area padana, mettendo in discussione il posizionamento competitivo dell’intero sistema agroalimentare italiano, tanto sui mercati nazionali quanto su quelli internazionali”.