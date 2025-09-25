Agricole-Bpm, altolà del governo: "Golden Power anche per loro"

"C’è una legge e vale per tutti". Giancarlo Giorgetti lancia un messaggio chiaro al mercato e soprattutto a Crédit Agricole, l’azionista francese che da mesi tiene nel mirino Banco Bpm. Nessuna eccezione, nessun trattamento di favore: l’esercizio del Golden Power – lo scudo normativo che consente al governo di intervenire sulle operazioni che riguardano asset strategici – verrà applicato senza distinzioni, proprio come avvenuto lo scorso anno con Unicredit.

Il ministro dell’Economia ha chiarito di non avere obiezioni politiche in merito a un’eventuale fusione tra la divisione italiana di Crédit Agricole e Bpm, ma ha ribadito che le regole sono regole e vanno rispettate. Un avvertimento che ha subito acceso i riflettori sul destino di Piazza Meda, già scossa mesi fa dal tentativo di scalata da parte di Unicredit.

Dopo il ritiro dell’Ops di Orcel, gli analisti hanno puntato sul possibile matrimonio tra Banco Bpm e Crédit Agricole. L’ipotesi più accreditata prevede che l’operazione venga strutturata in modo da restare appena sotto le soglie regolamentari che obbligherebbero a lanciare un’Opa e, soprattutto, eviterebbe di far scattare automaticamente la verifica del governo con il Golden Power.

Secondo indiscrezioni, Crédit Agricole – che oggi possiede già il 20% di Bpm con l’autorizzazione a salire fino al 29,9% – resterebbe sotto il 25%. Il Banco, in cambio, acquisirebbe il 51% di Crédit Agricole Italia, valutata circa 6 miliardi, con un’operazione finanziata attraverso asset incrociati: un miliardo in azioni Anima, un miliardo tramite la cessione di quote di Agos Ducato e un ulteriore miliardo con circa il 5% del proprio capitale. Parallelamente, Bpm acquisirebbe un altro 14% di Cai dalle fondazioni, pagando in azioni proprie e rafforzando così il patto tra enti e casse previdenziali, che salirebbe dal 6% all’11%, per bilanciare il peso dell’azionista francese.

Su un altro tavolo del risiko bancario, oggi si riunisce il cda di Mps, il primo dopo la chiusura dell’Opas su Mediobanca, che ha portato Siena a controllare l’86,33% del capitale di Piazzetta Cuccia. Sul tavolo restano molti dossier: dalla governance del nuovo gruppo, al percorso verso il delisting di Mediobanca, passando per la scelta del futuro amministratore delegato.

Per il traghettamento si pensa a un manager interno di Piazzetta Cuccia, ma per la guida a lungo termine i nomi che circolano arrivano dall’estero: Riccardo Mulone di Ubs, Francesco Pascuzzi di Goldman Sachs e Giorgio Cocini di Pimco. Il comitato nomine è al lavoro per definire la lista del nuovo board, che dovrà essere presentata entro il 3 ottobre – in vista dell’assemblea di Mediobanca del 28 ottobre – e che potrebbe essere snellito dagli attuali 15 membri a 9 o 11.