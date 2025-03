Agos Ducato, utili e finanziamenti da record

Un anno record per utili e servizi erogati. Sono stati resi noti ieri i risultati al 31 dicembre 2024 di Agos, società leader nel credito al consumo partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole attraverso Crédit Agricole Personal Finance & Mobility e per il 39% da Banco BPM, che chiude dodici mesi di crescita e si conferma tra i leader nel mercato del credito personale con un valore complessivo di finanziamenti e servizi erogati oltre gli 8 miliardi di euro, record degli ultimi 10 anni.

"I risultati al 2024 – afferma François Edouard Drion, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Agos Ducato – sono molto positivi e riflettono la nostra strategia di prossimità al cliente, la qualità del servizio e l’equilibrio del rischio per garantire valore stabile nel tempo, anche attraverso una serie di azioni concrete a supporto della relazione (prevention, flessibilità etc..). Si tratta di una dinamica positiva possibile solo grazie all’ingaggio dei nostri collaboratori e all’orientamento all’accessibilità e alla pluralità dei servizi per tutti i nostri partner e stakeholder, confermata dal consolidamento nelle posizioni di leadership nella soddisfazione dei clienti nonché nelle indagini di Kantar e Ipsos".

Agos ha registrato nel 2024 una crescita dell’utile netto che si attesta a 190 milioni di euro ed un’elevata redditività del capitale corretta per il rischio (RONE al 13%). La spinta commerciale è sostenuta dalla crescente attrattività delle proposte e dal miglioramento dell’esperienza digitale a supporto della prossimità, in tutte le aree di business: dal nuovo digital onboarding semplificato all’e-commerce integrabile con le piattaforme dei partner.

Gli ottimi risultati commerciali si sono riflessi in un progressivo miglioramento della traiettoria dei ricavi, che registrano un’accelerazione significativa a partire dall’estate, con un incremento del +11% nel Q4 (rispetto allo stesso periodo del 2023) e superando gli 840 milioni di euro su base annua. Oltre alle dinamiche core, la strategia di diversificazione ha visto l’allargamento del business della mobilità con la nuova società di Renting e degli investimenti sui progetti di trasformazione con l’avvio della nuova piattaforma IT.

L’attento presidio del rischio si conferma uno degli elementi che caratterizza i risultati di Agos, con un costo del credito sotto controllo ed una qualità degli attivi che resta al top del mercato italiano (NPL ratio netto del 1,4%). Allo sviluppo dei ricavi e ad una qualità degli asset di primo livello si associano una forte efficienza della macchina operativa, con costi pressoché stabili nei 12 mesi, proseguendo con il supporto dello sviluppo delle persone di Agos e con investimenti discontinui di trasformazione tecnologica, e un indicatore di efficienza (cost/income) in miglioramento rispetto al 2023 al 37%.

L’attenzione di Agos alle persone e al territorio si rispecchia nella strategia di responsabilità sociale con l’apertura del nuovo Parco Agos a Torino, il settimo in Italia, parte di un più ampio progetto di riqualificazione urbana co-costruito con associazioni del terzo settore, tramite il supporto delle amministrazioni comunali competenti e iniziative di animazione continuative pienamente accessibili alle comunità locali (nel 2024, nei 7 Parchi Agos Green and Smart in Italia, oltre 190 eventi con 27 associazioni).

La certificazione per la parità di genere, ottenuta nel 2024, consolida il profilo di azienda attenta alla dimensione inclusiva e partecipativa già ampiamente sviluppata. Per rendicontare nel dettaglio l’impegno corale e concreto al servizio dei collaboratori, delle comunità e dei clienti, nel 2024 Agos ha realizzato il suo Primo Report ESG volontario, già avviato anche per il 2025.