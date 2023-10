Agevolazioni terzo figlio: assegno più ricco. Le novità del pacchetto famiglia

Roma, 2 ottobre 2023 – È dal suo primo giorno a Palazzo Chigi il cavallo di battaglia della premier, Giorgia Meloni. Condiviso in pieno dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: ripete da tempo che "se non nascono bambini, in Italia non c’è futuro". Anche per questo, nella prossima manovra economica, accanto alla riduzione da 4 a 3 delle aliquote Irpef e alla conferma del taglio del cuneo fiscale, l’altro capitolo praticamente blindato è quello della famiglia.

La dote a disposizione – ma la cifra è ancora indicativa – si attesterebbe sui 2 miliardi di euro. Anche se nel governo c’è chi fa notare che l’elemento familiare è già entrato ed entrerà, laddove possibile, in tutti i provvedimenti dell’esecutivo, dalla misura che ha sostituito il reddito di cittadinanza fino ai bonus dell’edilizia. Sicuramente ci sarà una maggiore attenzione a partire dal terzo figlio: in questo caso si agirà in maniera diretta, con un aumento secco dell’attuale assegno unico, che varia a seconda del reddito Isee. Oggi, in particolare, per un famiglia con un reddito fino a 15mila euro, c’è un contributo aggiuntivo di 85 euro al mese per il terzo figlio. Si potrebbe far lievitare ulteriormente questa cifra, a seconda ovviamene delle risorse a disposizione. Attualmente i nuclei con tre figli sotto i dieci anni sono 150mila. Ma non basta.

Eugenia Roccella, 69 anni, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità

Nella manovra si punterà anche a introdurre nuovi sostegni destinati alle coppie che decidono di dare un fratello o una sorella al primogenito. In questo caso, però, il pacchetto è piuttosto articolato e va anche al di là del perimetro dell’assegno unico. Si punta, ad esempio, a nuovi servizi per le neo-mamme o ad altre forme di aiuto per i nuclei familiari come lo "sconto" o l’azzeramento della retta per l’asilo.

Più difficile il ritorno delle detrazioni Irpef per le famiglie più numerose: una misura che costerebbe circa 600 milioni ma che rischia di andare in conflitto con la riforma del fisco approvata dal governo. Anche se al Mef si continua a ragionare su possibili "detrazioni" legate al numero dei figli. Si partirebbe da 2.500 euro per il primo figlio, 5mila per il secondo e diecimila per il terzo. Ma si tratta solo di ipotesi che andranno verificate nella manovra. Così come è complicata la strada del "quoziente familiare" sul modello francese, che creerebbe non pochi problemi di "compatibilità" con nostro sistema. Nel pacchetto famiglia potrebbero entrare, invece, gli incentivi per le imprese che assumono neo-mamme.

Intanto i riflettori continuano a essere puntati sui numeri della Nota di Aggiornamento del documento di Economia e Finanza. Nel testo il governo analizza quattro scenari di rischio che potrebbero complicare il percorso verso un rapporto deficit-Pil al 2,9% entro il 2026. In particolare i fattori che possono condizionare l’andamento dell’economia sono il rallentamento del commercio mondiale, l’impennata del prezzo del petrolio, un maggiore apprezzamento dell’euro e, in particolare, un allargamento dello spread. Nell’ipotesi peggiore il Pil potrebbe addirittura dimezzarsi, non superando lo 0,6% e costringendo l’esecutivo a interventi correttivi per rientrare nelle regole comunitarie. Nel dettaglio, l’impatto minore, pari a -0,1 punti di Pil, si avrebbe nelle ipotesi di un andamento più debole del commercio mondiale e di uno spread più ampio del previsto. L’impatto maggiore, pari a -0,4 punti di Pil, si avrebbe col greggio al +20%.