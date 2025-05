Agenzia delle Entrate, sito in tilt. La protesta dei commercialisti: “Intollerabile”

Roma, 28 maggio 2025 – In tilt (di nuovo) il sito dell'Agenzia delle Entrate. A denunciarlo l'Associazione nazionale commercialisti (Anc). "Ennesimo blocco del sito dell'Agenzia delle Entrate", gestito da Sogei, che "da questa mattina presenta gravi malfunzionamenti che non permettono l'utilizzo dei servizi telematici fondamentali per l'invio delle dichiarazioni fiscali", scrive l'Anc che definisce lo stallo "intollerabile". Sui social si moltiplicano le proteste dei professionisti insieme alle foto del portale che non funziona, come era già accaduto lo scorso 16 maggio (il giorno dopo che è stata aperta la procedura di modifica del 730 precompilato).

A protestare anche il Codacons, che parla di "un disservizio assurdo". "Ancora una volta il sito dell'Agenzia è interessato da problemi che impediscono ai contribuenti di accedere alle dichiarazioni dei redditi precompilate ed inviare documentazione al Fisco, e ai commercialisti di utilizzare i servizi telematici della piattaforma – spiega l'associazione dei consumatori –. Un disservizio che fa seguito a quello dello scorso 16 maggio e che costrinse la stessa Agenzia a prorogare al 30 maggio il termine per le scadenze fiscali e contributive. Una situazione che arreca un danno in termini di attese e perdite di tempo ad una vasta platea di soggetti, e che deve essere affrontata con urgenza: le evidenti carenze tecniche del servizio vanno risolte in modo definitivo perché è intollerabile che il sito di riferimento per le operazioni fiscali in Italia sia oggetto di continui disservizi e malfunzionamenti e non riesca a far fronte alla mole di accessi da parte dei contribuenti", conclude il Codacons.

Intanto, in una nota, le Direzioni Tecnologie e Servizi Digitali e Soluzioni e Servizi dell'Agenzia delle Entrate di Sogei "desiderano rassicurare tutti gli utenti" segnalando che sono stati individuati alcuni rallentamenti nella fase di autenticazione. Il problema è già stato preso in carico e si sta procedendo con le attività di risoluzione, attualmente in fase avanzata. Sogei si scusa per gli eventuali disagi arrecati e conferma il proprio costante impegno per garantire il pieno ripristino della funzionalità dei servizi digitali.