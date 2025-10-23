Agenda 2030, Asvis: "Obiettivi dimenticati"

I valori e gli impegni dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritti dieci anni fa e riconfermati nel 2024 con il Patto sul Futuro, sono continuamente "calpestati e dimenticati con danni devastanti per le persone, specialmente le più inermi, le più indifese, le più povere, e per il Pianeta". È il grido d’allarme lanciato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che nel decimo Rapporto ASviS ‘Pace, giustizia e diritti: pilastri della sostenibilità’ dove denuncia i risultati insoddisfacenti dell’impegno, talvolta puramente di facciata, dei 193 Paesi membri dell’ONU che nel 2015 firmarono lo storico documento. "Non c’è una volontà politica" rileva l’ASviS evidenziando le contraddizioni tra gli impegni e le politiche concrete dell’Ue e dell’Italia. A livello globale, solo il 18% dei target sarà raggiunto entro il 2030. L’Europa perde terreno su disuguaglianze, ecosistemi e partnership mentre l’Italia peggiora per sei Obiettivi (sconfiggere la povertà, acqua pulita e servizi igienico- sanitari, ridurre le disuguaglianze, vita sulla Terra, pace, giustizia e istituzioni solide, partnership). È stazionaria sullo sconfiggere la fame, salute e benessere, imprese, innovazione e infrastrutture, città e comunità sostenibili.

Un forte aumento si rileva per l’economia circolare. Solo il 29% del totale è raggiungibile entro il 2030. "Bisogna agire subito per invertire le tendenze attuali, ma è anche indispensabile rivedere il Piano Strutturale di Bilancio, per dare al Paese una prospettiva di sviluppo sostenibile, dopo e oltre il Pnrr" ha affermato il direttore scientifico dell’ASviS, Enrico Giovannini. "Nessuno vuole mettere in discussione gli obiettivi del 2030 o l’obiettivo della decarbonizzazione nel 2050" ha assicurato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, parlando della necessità di un "percorso di adattamento".

Per imprimere un vero cambio di rotta, l’ASviS propone di "attivare cinque leve trasformative" e "intervenire sulle aree strategiche: salute, istruzione e competenze, con il rafforzamento del Ssn e un’educazione inclusiva; un’economia sostenibile e inclusiva; sistemi alimentari resilienti e un’agricoltura sostenibile; la decarbonizzazione e l’accesso universale all’energia; città sostenibili, rigenerazione urbana e adattamento climatico; tutela dei beni comuni ambientali".

Giulia Prosperetti