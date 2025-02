Il patrimonio di Aga Khan IV, un impero da mille e una notte. Attesa per conoscere l’erede

Roma, 5 febbraio 2025 - La notizia della morte del principe Aga Khan IV è ormai ovunque. Proprio ieri, infatti, si è spento a Lisbona, alla veneranda età di 88 anni, il leader dei musulmani ismailiti, nonché imprenditore visionario che ha riscritto la storia del turismo di lusso. Ed è proprio a lui che dobbiamo la trasformazione della Costa Smeralda dalla terra dei ginepri nella meta di lusso internazionale che tutti conosciamo oggi. In attesa di conoscere il successore, gli occhi di tutto il mondo sono ora puntati sul suo patrimonio e sulla sua eredità. Proviamo a capire a quanto ammonta.

Il principe Aga Khan e la figlia Zahra in una foto di diversi anni fa (Ansa)

Chi era Aga Khan IV

Il principe Karim Al-Hussaini, conosciuto come Aga Khan IV, è stato il 49esimo Imam dei musulmani sciiti ismailiti dal 1957. Fondatore della Aga Khan Development Network, ha promosso lo sviluppo sociale e culturale delle comunità ismailite e di altri gruppi svantaggiati. In Italia la sua figura è particolarmente nota per aver fondato il Consorzio Costa Smeralda nel 1962 e per aver dato vita alla Porto Cervo che tutti conosciamo oggi, fatta di lusso e natura selvaggia. È stato lui a insegnare al mondo che lusso e ambiente possono convivere, scrivendo la storia del turismo d’élite. Nonostante il suo lusso, fatto di immobili, jet e yacht, Aga Khan riteneva che la sua ricchezza non fosse in contrasto con la fede. Come lui stesso disse: "Un imam non deve ritirarsi dalla vita di tutti i giorni. Al contrario, ci si aspetta che protegga la sua comunità e contribuisca alla sua qualità della vita. Pertanto, la nozione di divisione tra fede e mondo è estranea all'Islam”.

A quanto ammonta il patrimonio

Calcolare con esattezza il patrimonio personale di Karim Aga Khan IV è difficile, poiché esso include proprietà private, fondazioni e investimenti. Il suo patrimonio personale è legato in gran parte agli enormi beni di famiglia, proprietà storiche e residenze di lusso, tra cui un palazzo a Ginevra e una villa in Francia, nonché numerosi terreni e opere d'arte. Ci sono poi da considerare i jet privati, gli yacht da 200 milioni e cavalli leggendari - famoso fu il suo amore per il purosangue Shergar. C’è poi da considerare la sua holding, la Aga Khan Development Network, che gestisce miliardi di dollari destinati a progetti di sviluppo, salute, educazione, e aiuti umanitari. Insomma, le stime parlano di un patrimonio compreso tra 1 e 13 miliardi di dollari.

A chi va la sua eredità

Il principe ha avuto due matrimoni e quattro figli, Zahra, Rahim, Husayn e Aly. Le sue volontà saranno lette nei prossimi giorni e conosceremo il nuovo successore di Maometto. Al momento, non ci sono certezze sul futuro Imam, ma le ipotesi indicano il figlio maggiore Rahim, nato nel 1971, o il più giovane, Ali, di 25 anni. Staremo a vedere.