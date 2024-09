Studenti e case introvabili, i consigli per chi cerca in affitto

Milano, 28 settembre 2024 – Nel trasferimento in una nuova città per motivi di studio, tra le prime questioni da affrontare, c'è la ricerca di un alloggio. Per molti studenti, questo significa avviare la ricerca di una sistemazione e stipulare un contratto di locazione. Ma se si è dei giovani studenti, magari alla prima esperienza, questa ricerca può essere complicata. In aiuto arriva però Domeo (https://www.domeo.it/), piattaforma online dedicata alla gestione delle locazioni a medio-lungo termine in Italia, rivolta a proprietari, inquilini e professionisti del settore immobiliare. Domeo, che offre supporto su tutti gli aspetti della locazione, inclusi la promozione della proprietà e la gestione dei pagamenti e delle manutenzioni, garantendo un processo di affitto facile e sicuro, propone sette consigli per quando si affitta casa e si è proprio alle prime esperienze. Le tipologie di contratto per studenti Esistono diverse tipologie di contratti di locazione per studenti fuori sede, vi è ad esempio il Contratto per Studenti Universitari, ovvero un contratto specifico per chi studia un corso riconosciuto dal MIUR in un comune diverso da quello di residenza. Questo solitamente ha una durata che varia da 6 mesi a 3 anni. Vi è poi il Contratto Transitorio, pensato per coloro che hanno bisogno di un alloggio temporaneo (da 1 a 18 mesi) e frequentano corsi non riconosciuti dal MIUR. Infine, vi sono quelli di più lunga durata (Contratto 3+2 e 4+4), adatti a chi ha deciso di rimanere stabilmente in una città o magari ha quasi terminato gli studi o ha iniziato a lavorare. I consigli per gli studenti che cercano casa in affitto

Prima della firma del contratto è necessario assicurarsi di aver compreso tutte le clausole. Se qualcosa non è chiaro, bisogna chiedere spiegazioni al proprietario o rivolgersi ad un professionista. Se viene usato un contratto a canone concordato, quindi basato sui modelli governativi, si ha la sicurezza che il contratto sia più equilibrato e in linea con la legge. Contratto Regolare Standard: qualsiasi accordo, per essere valido, deve essere messo per iscritto. Bisogna assolutamente evitare di accettare contratti verbali, che potrebbero non offrire nessuna tutela. Gestione della caparra: è possibile che venga chiesto di versare una caparra per confermare la locazione prima di aver visto l'immobile e di aver sottoscritto un contratto di locazione. Ciò è comprensibile se sono piattaforme riconosciute che utilizzano sistemi di prenotazione online e gli annunci sono di alta qualità. Domeo consiglia però di stare più attenti se il proprietario è un privato e non si è avuta l’occasione di parlare con gli inquilini attuali o precedenti. In alternativa, si può chiedere di mettere la cifra in conto deposito presso un terzo (ad es. Agenzia immobiliare). Firma del contratto: è importante assicurarsi di firmare e accettare solo contratti a norma e che vengano regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate. Contratto Condiviso: è preferibile per gli studenti stipulare contratti separati per ogni inquilino o camera, poiché semplifica la gestione, riducendo il rischio di controversie tra il proprietario e gli altri inquilini. Recesso anticipato da un contratto di locazione è sempre possibile per il conduttore in presenza di gravi motivi, come difetti strutturali dell'immobile o situazioni personali rilevanti (problemi di salute, perdita del lavoro, sicurezza personale). Questi motivi devono essere sopravvenuti e non prevedibili al momento della firma del contratto. E’ possibile prevedere nel contratto che l’inquilino possa inviare la disdetta senza dare particolari spiegazioni (cd. recesso libero) ma è necessario l’accordo tra le parti. La comunicazione va fatta sempre per iscritto con raccomandata o PEC. E’ inoltre sempre possibile ridurre il periodo di preavviso, se il proprietario è d’accordo. Affittare una stanza o un appartamento: quando si è studenti fuori sede, può essere una sfida, ed è per questo che è sempre utile affidarsi a professionisti per rendere questa esperienza semplice e senza stress. “Prima di firmare un contratto di locazione, è essenziale leggere attentamente ogni clausola, da quella relativa alla durata del contratto al deposito cauzionale, dalle garanzie alle condizioni di recesso anticipato - spiega Alessandro Marra, CEO di Domeo - Essere ben preparati ed informati, significa infatti vivere meglio il proprio periodo di studi, senza il peso di incertezze o conflitti con i proprietari o gli altri inquilini”.