Affitti brevi in manovra, scontro nel governo sul 26%. L’ipotesi di abbassare l’imposta

Roma, 22 ottobre 2025 – “Nessuna fretta, aspettate il testo definitivo”. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, cerca di mettere la sordina alle polemiche nella maggioranza, lasciando capire che ci potrà essere qualche ritocco prima ancora che la legge approdi in Senato per la prima lettura, fra giovedì e venerdì. Ma le bozze della manovra economica, varata dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana, continuano a dividere la maggioranza. Con Forza Italia e Lega che puntano i piedi sull’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi e, sia pure con posizioni molto diverse, sul contributo extra chiesto agli istituti di credito. Non solo. Il malumore serpeggia anche sui tagli ai bilanci dei ministeri, tanto da spingere Palazzo Chigi a un nuovo vertice di maggioranza per cercare un’intesa in extremis. L’obiettivo è rimodulare i risparmi di spesa confermando, però, il sacrificio di 8 miliardi spalmato su tre anni. E, sempre oggi, il leader degli ‘azzurri’ Antonio Tajani avrebbe avuto un colloquio proprio con Giorgetti per chiedere alcune modifiche alla manovra.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (Imagoeconomica)

Il nodo affitti brevi

Sul piatto c’è soprattutto la questione della cedolare secca sugli affitti brevi che, dal 2026, passerebbe al 26% per tutti gli immobili. Anche per il primo, per il quale l’anno scorso – sempre Forza Italia – era riuscita a strappare un’aliquota più bassa, al 21%. Oggi Tajani non ha usato mezze parole per esprimere la sua contrarietà, intervenendo alla conferenza sugli Stati Generali della Casa: “Noi non potremmo mai votare una proposta come questa. Un tema di cui non si era mai parlato e rispetto al quale Forza Italia è assolutamente contraria. Faremo di tutto – ha aggiunto – perché il testo sia modificato. O lo si modifica prima di inviarlo alla Ragioneria o lo si fa in Parlamento”. La misura, riferiscono fonti di governo, potrebbe essere cambiata: si stanno studiando delle varianti, come una crescita inferiore dell’aliquota della cedolare secca sui B&B – magari al 23% invece che al 25% – oppure un impatto maggiore su portali e intermediari. Anche se le associazioni di categoria sottolineano che è attualmente impossibile distinguere tra chi affitta in proprio e chi si appoggia ad agenzie di intermediazione, e che la quasi totalità degli immobili viene trovata tramite piattaforme online. Resta il fatto che il giro d’affari degli affitti brevi sul Pil nazionale è di 66 miliardi nel 2024: 13 miliardi da prenotazioni dirette, 52 miliardi dall’indotto e 1 miliardo da ristrutturazioni, arredi e manutenzioni.

Le banche

Si continua a trattare anche sul contributo chiesto a banche e assicurazioni per coprire la manovra del 2026. La Lega continua a insistere sulla linea dura, con una richiesta anche superiore ai 5 miliardi di euro, uno in più rispetto a quanto previsto nelle ultime bozze della manovra. Sia il segretario Matteo Salvini sia il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, riferiscono fonti, avrebbero sottolineato che gli istituti di credito in questo momento non possono sottrarsi dal dare un contributo al Paese. Anche perché – questo il senso del ragionamento – della nuova affidabilità dei conti pubblici italiani, riconosciuta anche dalle agenzie di rating, avrebbero beneficiato in primo luogo proprio le banche. Il vertice al Mef con i rappresentanti dell’Abi si sarebbe chiuso con un nulla di fatto e con il governo deciso ad andare avanti sulla sua strada. Molto più cauto il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, che vuole verificare il contributo chiesto agli istituti di credito: “Siamo tre forze politiche, ognuna ha la sua posizione e poi si farà la sintesi. Non c’è uno che decide per gli altri: non lo facciamo noi, ma non vogliamo neanche che gli altri decidano per noi”, ha detto a margine dell’evento ospitato alla Camera.

Forze armate e difesa

Altro tema caldo è quello della sicurezza. I sindacati della polizia e quelli dei militari sono già sul piede di guerra perché, a fronte dell’aumento dell’età pensionabile, “nessuna risorsa è prevista in manovra per il comparto sicurezza e difesa: niente per nuove assunzioni, rinnovo dei contratti e specificità”. Ma il ministro della Difesa Guido Crosetto rassicura: ci sono temi che hanno “giustamente allarmato” il personale in divisa, “ma non ho dubbi sulla sincerità degli impegni in corso di manovra offerti a me e ai colleghi Piantedosi e Nordio dal ministro Giorgetti”, fa sapere, invitando a evitare “sterili polemiche”. Si espone anche il vicepremier Antonio Tajani: “Parlerò con Giorgetti, abbiamo il dovere di fare il massimo per le forze dell’ordine”, annuncia. La richiesta è quella di assicurare “le risorse necessarie per la previdenza dedicata, per le assunzioni, per gli straordinari, per i contratti”.