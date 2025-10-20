Affitti brevi, c’è l’alt di FI: no all’aumento delle tasse, noi non informati

Roma, 20 ottobre 2025 – "L'aumento della tassazione sugli affitti brevi è una scelta profondamente sbagliata", afferma il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi interpellato su una delle misure contenute nella bozza della manovra, che porta la cedolare secca al 26% anche per chi destina all'uso turistico una sola abitazione.

Della norma, peraltro, "non eravamo stati informati, lo abbiamo letto nelle bozze", aggiunge Nevi, sottolineando la totale contrarietà degli azzurri a un intervento che arriva mentre si abbassa dal 33% al 26% il prelievo sui cosiddetti stablecoin: "Non ci sembra equo equiparare la casa al trading sulle criptovalute".

Interviene anche Carlo De Romanis, Responsabile Dipartimento Turismo di Forza Italia: "Aumentare le tasse a chi affitta ai turisti una sola unità abitativa è un errore, perché si penalizza il reddito di un singolo, si limita il turismo nelle aree interne quali i borghi e si incentiva l'elusione fiscale. È sbagliato racimolare fondi per la manovra dalle famiglie che vogliono affittare ai vacanzieri la casa in montagna o una stanza del figlio che è andato a studiare all'estero. Al contempo, la tutela dei residenti dalla commistione con i turisti nei propri condomini passa per altre misure: normalizzare il Codice Identificativo Nazionale per gli affitti brevi, sostenere le imprese alberghiere tradizionali, incentivare la formazione turistica professionale e rimodulare la tassa di soggiorno sulle tariffe anziché sulle categorie ricettive. Per queste ragioni, il Dipartimento Turismo di Forza Italia è contrario alla proposta di aumento della cedolare secca sugli affitti brevi dal 21 al 26% contenuta nella bozza della prossima manovra finanziaria”.

Interviene anche Confedilizia

"Non avevamo avuto sentore di questo ennesimo intervento normativo sugli affitti brevi, men che meno di un ulteriore aumento della relativa tassazione, in questo caso mirato sui proprietari che hanno una sola casa data in locazione. Se la finalità del Governo è quella di favorire le locazioni di lunga durata rispetto a quelle brevi, la strada giusta non è punire le seconde, bensì incentivare le prime". Lo afferma Giorgio Spaziani Testa, presidente della Confedilizia, interpellato dall'Ansa. "Noi, ad esempio, abbiamo proposto di almeno dimezzare l'Imu per gli immobili locati a canone concordato (l'onere, nell'ambito di una manovra da 18 miliardi, sarebbe di una settantina di milioni) e di applicare in tutti i comuni la cedolare del 10 per cento prevista sempre per gli affitti a canone concordato", aggiunge.

Cosa prevede la manovra

Aliquota al 26% per tutti gli affitti brevi. La bozza della manovra elimina la riduzione dell'aliquota al 21% ''per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi''. Allo stesso modo, aumenta dal 21 al 26% l'aliquota per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici.