Affitti brevi e Airbnb: salta il 26% della cedolare ma arriva la stretta fiscale

Roma – Salta l’aumento dell’aliquota della cedolare secca dal 21 al 26 per cento sugli affitti brevi per chi abbia una sola unità immobiliare utilizzata per le locazioni indicate. La manovra 2026 introduce, però, una clausola anti “misto”: stop alla gestione in proprio dei redditi se si affitta, anche una sola volta, tramite piattaforme o intermediari. Niente aumento dell’aliquota, ma una stretta di controllo che renderà più difficile sfuggire alla tracciabilità fiscale. È questa la novità sulla disciplina delle locazioni brevi contenuta nella manovra economica 2026. Il governo ha deciso di mantenere la ritenuta al 21%, rinunciando alla “stangata” al 26% ipotizzata in bozze precedenti, ma ha introdotto una nuova clausola di coerenza che cambia in profondità il modo di dichiarare i redditi da affitti turistici.

Turisti davanti a un palazzo che ospita appartamenti in affito breve

La norma per gli affitti brevi: cosa dice il nuovo articolo 7

Il nuovo articolo 7 della manovra modifica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 50/2017. Dopo le parole “dichiarazione dei redditi”, viene inserita la condizione: “Sempre che, durante il periodo d’imposta, non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici”.

Il codice di accesso di un alloggio Airbnb

Tradotto: chi affitta anche una sola volta tramite Airbnb, Booking o un’agenzia non potrà più dichiarare in autonomia i redditi di quella stessa unità come se fosse un affitto diretto. In tal caso scatterà automaticamente la ritenuta del 21% operata dall’intermediario, con obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Addio alla libertà di alternare affitto diretto e online

Fino a oggi, molti proprietari alternavano canali diversi nello stesso anno: una parte dei soggiorni gestiti in proprio e altri affidati a portali. Con la nuova clausola questo “doppio binario” viene di fatto chiuso: per ciascuna unità immobiliare bisognerà scegliere una modalità coerente di gestione fiscale. Chi affitta solo direttamente (passaparola, conoscenti, accordi privati) potrà continuare a gestire i redditi in dichiarazione, scegliendo tra cedolare secca o Irpef ordinaria. Chi invece si affida — anche una sola volta — a un portale o a un intermediario, entrerà nel circuito della ritenuta automatica e della piena tracciabilità per l’intero periodo d’imposta.

Key box per alloggi in affito breve

L’obiettivo: più controlli, meno evasione fiscale

La ratio dell’intervento è chiara: rendere coerente e controllabile un settore che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita esplosiva, ma anche una forte dispersione fiscale. L’Agenzia delle Entrate, grazie ai dati comunicati dagli intermediari, potrà ora incrociare in modo più efficace i redditi da locazioni brevi, evitando sovrapposizioni e omissioni. La misura non penalizza chi opera regolarmente, ma chi tenta di dividere i flussi tra contratti diretti e piattaforme per ridurre la quota soggetta a ritenuta.

Le conseguenze pratiche per i proprietari di casa: la guida completa

Per i proprietari, la novità si traduce in una maggiore chiarezza ma minore flessibilità.

1) Se si sceglie il canale digitale, la ritenuta al 21% sarà applicata in modo automatico su tutti i canoni incassati per quell’immobile.

2) Se si resta nel canale privato, si potrà continuare a dichiarare i redditi autonomamente, ma senza usare portali nello stesso anno per quella casa.

3) Chi possiede più appartamenti potrà differenziare i canali, ma dovrà mantenere la coerenza per ciascuna unità locata.