Manovra 2026, come cambia la misura sugli affitti brevi. Il testo bollinato

Roma, 22 ottobre 2025 – Il testo della manovra bollinato è salito a 154 articoli. Una prima bozza circolata nei giorni scorsi era di 137 articoli. Uno è dedicato ancora agli affitti brevi ma in diversa formulazione. Sono stati aggiunti alla fine articoli specifici con lo Stato di previsione dei vari ministeri.

L’aliquota sugli affitti brevi

Nel testo bollinato, trasmesso a Palazzo Chigi, cambia la norma sugli affitti brevi. L'aumento dell'aliquota sulla cedolare secca al 26% sul primo immobile vale solo per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici come ad esempio Vrbo, Airbnb o Booking, mentre resta al 21% per gli altri.

Il decreto prevede che "ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applica l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca". E ancora: "L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi", qui interviene l'aggiunta della legge di Bilancio che precisa "sempre che, durante il periodo d'imposta, non siano stati conclusi contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare".

"Non ci sarà. O alla base o in Parlamento verrà cancellata", aveva detto stamani il vicepremier e ministro Matteo Salvini ad Agorà Rai Tre.

Aumento pensioni minime

Dalla manovra bollinata arriva anche la conferma che l'aumento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate dal 1 gennaio 2026, pari a 20 euro al mese, sarà erogato solo a chi ha un'età pari o superiore a settanta anni. La norma rimanda alla legge 448 del 2001 che aveva portato le pensioni minime al cosiddetto "milione di lire" al mese solo per gli over 70. L'importo annuo del tetto di reddito per ottenere il beneficio è incrementato di 260 euro.

Giorgetti: “Percorso giusto”

"A renderci orgogliosi deve essere la consapevolezza di avere intrapreso il percorso giusto e che quindi dobbiamo consolidare con responsabilità e serietà". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto al Salone del leasing in corso a Milano. "Naturalmente - ha aggiunto - continueremo a farlo per il tempo che abbiamo davanti". Il numero uno del Mef ha detto che "con questa legge il governo ha proposto e propone al Parlamento di consolidare il percorso di risanamento della finanza pubblica e allo stesso tempo migliorare il potere di acquisto delle famiglie e gli incentivi per gli investimenti, con un pacchetto che recepisce diverse richieste che sono arrivate dal mondo imprenditoriale. Conti pubblici in ordine e investimenti sono, più di quanto sembri, due dimensioni complementari". Giorgetti ha quindi voluto "richiamare l'importanza del percorso di risanamento finanziario che porterà il deficit sotto il 3% e auspicabilmente l'Italia fuori dalla procedura europea per il deficit eccessivo, speriamo già nel 2026".