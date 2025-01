Affitti sempre più cari nelle grandi città: ecco dove si spende di più

Roma, 16 gennaio 2025 – Affitti alle stelle. Secondo le ultime rilevazioni dell’ufficio studi di Tecnocasa, c’è stato un incremento dei canoni di affitto nella prima metà del 2024 rispetto alla seconda metà del 2023: +3,9% per i monolocali, +4,0% per i bilocali e +3,0% per i trilocali.

Aumentano gli affitti nelle città italiane (archivio)

La domanda di immobili in locazione rimane alta, ma si trova a dover fare i conti con una carenza di offerta. E sì, il fenomeno degli affitti brevi non aiuta chi si mette alla ricerca di una casa sul mercato residenziale. Ecco dove costa di più prendere in affitto di casa e quali zone sono più care in città come Roma o Milano.

Aumentano gli affitti, a Bari +5%

Nel primo semestre del 2024, i canoni di locazione nelle principali città italiane hanno mostrato diverse tendenze, con aumenti variabili a seconda del tipo di immobile. Bari ha registrato un incremento del 5,0% per i monolocali, del 7,4% per i bilocali e del 2,1% per i trilocali. Bologna ha visto crescite del 5,2% per i monolocali, 5,8% per i bilocali e 2,9% per i trilocali. A Firenze, l’aumento è stato del 3,9% per monolocali e bilocali, con un picco per i trilocali (+4,3%). Questi sono solo alcuni dei principali aumenti osservati nelle città italiane. Ecco le variazioni in percentuale dei canoni di locazione riassunte in tabella.

Città Monolocale (%) Bilocale (%) Trilocale (%) Bari 5,0 7,4 2,1 Bologna 5,2 5,8 2,9 Firenze 3,9 3,9 4,3 Genova 3,3 3,9 1,3 Milano 2,1 2,4 1,1 Napoli 2,7 3,6 3,3 Palermo 5,3 3,0 3,4 Roma 4,3 4,1 4,9 Torino 4,1 2,6 3,7 Verona 3,2 3,3 3,1 Le città più costose Il podio della classifica non sorprende: Milano si conferma la città più costosa, seguita da Firenze, Bologna e Roma, con canoni medi mensili più elevati per tutte le tipologie di immobili. Al contrario, le città come Genova e Palermo presentano i canoni più bassi, con monolocali, bilocali e trilocali molto più economici. Città Monolocale (€) Bilocale (€) Trilocale (€) Milano 820 1140 1510 Firenze 650 780 930 Bologna 640 780 910 Roma 670 860 1080 Napoli 490 680 850 Verona 480 630 740 Bari 420 550 670 Torino 360 480 610 Genova 340 450 540 Palermo 340 450 550 I quartieri più costosi a Roma e a Milano La fotografia di Tecnocasa rivela anche alcuni dei canoni di locazione per il primo semestre del 2024 in diverse zone di Roma e Milano, dove alcune zone presentano cifre da capogiro. Zona Monolocali (€) Bilocali (€) Trilocali (€) Centro Storico Campo de' Fiori 1,100 1,350 1,800 Colosseo - Celio - Colle Oppio 1,000 1,200 1,550 Flaminio - Ponte Milvio 700 900 1,200 Prati - Cavour 1,100 1,400 1,800 Trastevere 1,300 1,600 1,900 Piazza del Popolo 1,200 1,600 2,200 Villa Ada - Monte Sacro Bufalotta 750 1,000 1,300 Conca d'Oro - Prati Fiscali 600 800 900 Trieste - Africano 900 1,000 1,300 Policlinico - Pietralata Casal de' Pazzi 575 675 800 Piazza Bologna 800 1,100 1,500 Tiburtina 650 800 1,000 Roma Sud Acilia 600 750 900 Ardeatino - Colombo 650 1,000 1,300 Eur - Centro 675 925 1,300 Garbatella 750 1,000 1,200 "left"> Zona Monolocale (€) Bilocale (€) Trilocale (€) Brera 1.800 3.000 4.500 Garibaldi - Moscova 1.800 3.000 4.500 Porta Nuova 1.500 2.500 4.000 San Babila - Palestro 1.500 2.700 4.500 City Life 1.100 2.000 3.500 Corso Magenta 1.000 1.600 2.100 Cadorna - Via Vincenzo Monti 1.000 1.400 2.100 Corso Genova - De Amicis 1.000 1.400 1.700 Garibaldi - Porta Volta 1.000 1.500 2.300 Ticinese 1.150 1.350 1.800

Le tendenze di mercato

Nel primo semestre del 2024, le soluzioni abitative di “qualità” – ben arredate, situate in zone ben servite e luminose – continuano a essere le più richieste, mentre l’attenzione ai costi condominiali rimane alta. Il 69,3% degli inquilini ha scelto l’affitto come soluzione abitativa, seppur con una leggera flessione rispetto al 70,1% dello stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato include chi non può permettersi l’acquisto o preferisce l’affitto. In aumento, invece, i contratti legati a motivi di lavoro, passati dal 24,9% al 26,0%, mentre quelli per motivi di studio sono diminuiti dal 5,0% al 4,6%. Inoltre, i contratti a canone transitorio sono saliti al 26,2%, rispetto al 25,4% dell’anno scorso, mentre il canone concordato ha visto una leggera crescita, passando dal 30,1% al 30,3%.