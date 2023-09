Aeroporto di Milano-Malpensa, una valle dell’idrogeno

Entro il 2027, l’area dell’aeroporto di Milano-Malpensa diventerà una valle dell’idrogeno, la prima in Italia e una delle prime in Europa in ambito aeroportuale. Il progetto, presentato al cospetto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato ideato e promosso dal Comune di Busto Arsizio e coordinato da Rina (multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica), in collaborazione con Sea Aeroporti di Milano, Confindustria Varese e proprio con il Comune di Busto Arsizio.

L’obiettivo è quello di creare un ecosistema che permetterà di realizzare tutta la filiera dell’idrogeno - dalla produzione al consumo, passando per il trasporto e lo stoccaggio -, sfruttando la tecnologia all’avanguardia. “Hydrogen Valley Malpensa” - questo il nome scelto per il progetto - porterà all’utilizzo di idrogeno negli aeroporti e ciò contribuirà alla decarbonizzazione del settore aeroportuale, ma non solo: i benefici saranno estesi anche ai comparti manufatturieri più energivori. L’iniziativa, infatti, si inserisce in un quadro strategico sviluppato dal Comune di Busto Arsizio, Rina, Sea e Confindustria Varese per l’introduzione dell’idrogeno nel territorio.

Secondo i promotori del piano, che verrà portato a termine nel settembre del 2027, lo scalo di Malpensa non rimarrà un caso isolato, ma l’intento è quello di farne un modello di riferimento per altri scali, affinché la creazione di hydrogen valley venga sperimentata anche in altre località.

Il progetto pioneristico di Malpensa, infatti, potrebbe acquisire grande importanza nell’ambito della transizione ecologica. Lo confermano le parole di Andrea Bombardi, Carbone Reduction Excellence Executive Vice President di Rina: “Hydrogen Valley Malpensa è un progetto d’avanguardia che mira a ridurre le emissioni annue di CO2 della zona di Malpensa di 4.400 tonnellate, equivalenti a quelle di 1.500 autovetture".

In questo senso, la scelta di Busto Arsizio non è casuale, trattandosi di una delle zone più industrializzate d’Europa. Un’area "con settori all’avanguardia come la meccanica e la meccatronica, che vanta imprenditori lungimiranti e capaci di innovare”, ha dichiarato l’assessore alla Rigenerazione Urbana del comune, Giorgio Mariani, il quale ha tenuto a ricordare che questa potrà essere anche opportunità “che favorirà nuovi posti di lavoro e promuoverà l’autonomia energetica del territorio”.

Tra i partner sono presenti realtà estere - francesi, spagnole e greche - specializzate nella produzione, ricerca e sviluppo delle tecnologie legate all’idrogeno e tutte unite nel tentativo di studiare le possibili soluzioni utili alla riuscita del progetto. E tra i finanziamenti spicca quello della Clean Hydrogen Partneship nell’ambito di Horizon Europe, programma quadro dell’Unione Europea volto a sostenere e promuovere la ricerca e l’innovazione.