Aeroporti, ma quanto ci vuole ad arrivare al gate? La classifica delle capitali europee

Roma, 27 settembre 2024 – Spesso viaggiare attraverso alcuni dei principali aeroporti europei significa percorrere lunghe e interminabili distanze, prima di arrivare al gate. Ciò può essere scomodo e faticoso, soprattutto se si effettua il tragitto trasportando una valigia e con a disposizione poco tempo. Ma quali sono gli aeroporti europei con le distanze più lunghe da attraversare? A questa domanda ha risposto Parkos, sito web per la prenotazione di parcheggi aeroportuali, che al riguardo ha realizzato uno studio specifico.

La classifica degli aeroporti europei

Utilizzando Google Earth sono stati misurati gli aeroporti che richiedono distanze a piedi più lunghe, dalla sala partenze fino ai gate. Esserne a conoscenza può essere d’aiuto soprattutto quando si ha paura di perdere il volo. Si può, così, calcolare in anticipo qual è la distanza da percorrere fino al gate. L’aeroporto di Madrid Barajas richiede la distanza più lunga da percorrere a piedi, partendo dall’ingresso fino al gate più lontano, di oltre 2,5 chilometri, che in termini di tempo corrispondono a più di mezz’ora di cammino. Segue l’aeroporto Internazionale di Atene, con alcuni metri in meno (2,4 km), percorribili, per raggiungere il gate, anche tramite tappeti mobili, in circa 7 minuti. Mentre a occupare il diciottesimo posto è l’aeroporto di Roma-Fiumicino Leonardo Da Vinci, che in Italia detiene il primato nella distanza da percorrere fino al gate.

Al terzo posto nella classifica troviamo l’aeroporto Parigi Charles de Gaulle, il quale oltre ad essere uno dei più grandi al mondo è anche tra i più trafficati. Qui la distanza a piedi è di circa 2 chilometri. Anche in questo caso se si vuole pianificare una vacanza verso o da Parigi occorre calcolare i tempi giusti. E se dovesse avanzarne un po' si può anche visitare l’Espace Musées, al gate M del Terminal 2E, dove sono esposte opere d’arte originali dei principali musei parigini, il tutto raggiungibile tramite le numerose navette gratuite messe a disposizione per aiutare i viaggiatori negli spostamenti tra i terminal, e presenti in tanti altri aeroporti, come in quello di Madrid Barajas.

Il quarto posto è occupato dall’aeroporto di Francoforte, la cui distanza più lunga fino al gate è di 1,7 chilometri. Per rendere il viaggio più confortevole ci sono varie opzioni di trasporto all’interno dei terminal, collegati entrambi da una navetta. Al quinto posto, invece, troviamo l’aeroporto di Londra Heathrow, il più trafficato d’Europa. La distanza più lunga può arrivare fino a 1,6 chilometri. Anche qui navette e tappeti mobili semplificano notevolmente la vita dei passeggeri, insieme a una mappa interattiva dove si può trovare tutto con facilità: maps.heathrow.com.

La classifica degli aeroporti italiani

Abbiamo visto che il primo aeroporto italiano che compare è quello di Fiumicino, corrispondente al 18esimo posto a livello europeo. Segue l’aeroporto di Milano Malpensa con una distanza massima da percorrere di 761 metri.

Gli altri aeroporti hanno distanze relativamente più brevi: al terzo posto c’è l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio con 473 metri, mentre al quarto l’aeroporto di Roma-Ciampino con 450 metri. A seguire, completano la classifica: il Marco Polo di Venezia (360 metri), l’aeroporto di Napoli (335 metri), quello di Milano Linate (302 metri), il Palermo-Punta Raisi (291 metri), il Guglielmo Marconi di Bologna (235 metri) e per ultimo l’aeroporto di Catania-Fontanarossa, dove la distanza massima da percorrere, fino a una porta d’imbarco, è di soli 192 metri.

La classifica degli aeroporti più comodi da raggiungere

Altro aspetto da considerare è anche la distanza dalla città all’aeroporto e i rispettivi costi per raggiungerlo. A stilare una classifica, in questo caso, ci hanno pensato Freenow, l'App della mobilità, e GoEuro, i quali hanno rivelato le città europee più facilmente raggiungibili dal centro cittadino, e i costi stimati per lo spostamento.

Non si tratta di una questione da poco perché, in caso positivo, permetterebbe di pareggiare l’altra distanza da percorrere fino al gate. Gli aeroporti più distanti dal centro città sono Milano Malpensa e l’aeroporto di Heathrow a Londra, dove il costo di una corsa taxi supera anche i 100 euro, mentre gli aeroporti più vicini al centro sono quelli di Varsavia e Milano Linate. Gli aeroporti polacchi sono situati a una distanza media di 15 km dal centro, e garantisco tempi di viaggio più brevi, con il costo dei taxi più basso tra le città europee.

A 5 minuti dal centro città con il treno, ad un costo di 1.80 euro, si trova l’aeroporto di Nizza. Seguono Lanzarote, dove in 10 minuti si raggiungono i terminal in autobus, a 1,40 euro, e Birmingham che, ad un prezzo di 4 euro, garantisce un collegamento in treno di 9 minuti. Gli aeroporti italiani più alti in classifica sono Napoli e Bergamo che, in 16 minuti e con una spesa di 4 euro il primo, e 18 minuti in autobus a 2,30 euro il secondo, raggiungono rispettivamente il 13esimo e 14esimo posto. Seguono gli aeroporti di Catania, Venezia, Bologna, Roma Ciampino, Milano Linate, Palermo, Milano Malpensa e Roma Fiumicino.