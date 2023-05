Aerei, aumentano i bagagli smarriti, rubati, danneggiati o in ritardo: ecco perchè?

Una crescita esponenziale di irregolarità nella gestione dei bagagli, che segnala un numero dei disguidi quasi raddoppiato dal 2021 al 2022, passando a 7,6 borse e valige perse, danneggiate o consegnate in ritardo ogni mille.

Bagagli sul nastro trasportatore

È il risultato di un’equazione che vede il concatenarsi di molteplici fattori, come l’aumento dei passeggeri, la ripresa dei viaggi internazionali post-pandemia, ma soprattutto la carenza di personale qualificato e la congestione negli scali.

Scenari, questi, che hanno così costretto i passeggeri a fare i conti con ben più di una criticità, proprio come conferma la fotografia scattata dal rapporto Baggage IT Insights 2023 di Sita, il fornitore di tecnologia per il trasporto aereo, che ha messo in luce la necessità di digitalizzare ulteriormente la gestione dei bagagli per ridurre le irregolarità.

Una strada, infatti, che necessita e di essere tempestivamente percorsa affinché i disagi possano significativamente diminuire, tanto che l’industria, non a caso, si sta concentrando sulla digitalizzazione e sull'automazione con priorità assoluta per investimenti tecnologici che riescano a garantire una maggiore automazione e il self-service.

I numeri degli anni precedenti, confrontati con il 2022, mostrano infatti un aumento piuttosto critico: se il tasso dei disguidi ogni mille passeggeri era diminuito del 59,7% tra il 2007 e il 2021, sottolineando così un decennio di riduzione dei disguidi, soltanto l’anno scorso i bagagli consegnati in ritardo rappresentavano l'80% di tutti i bagagli disguidati, mentre le borse e valige smarrite e rubate sono aumentate al 7% e quelle danneggiate e manomesse, invece, sono diminuite al 13%.

Da quanto emerge, il tasso di irregolarità nel 2022 è così aumentato del 75% rispetto al 2021: un’impennata tanto rapida quanto critica, che non nasconde dietro sé ulteriori cifre. Lente di ingrandimento alla mano, infatti, l’analisi segnala come gli errori di carico sono più che raddoppiati rispetto al 2021 e rappresentano il 9% di tutti i bagagli in ritardo nel 2022, a causa delle tensioni operative sui sistemi di gestione dei bagagli.

Allo stesso tempo, le borse e valigie in transito rappresentano da sempre la maggior parte dei bagagli disguidati e la situazione è pressoché rimasta la medesima nel 2022, con un aumento di un punto percentuale rispetto al 2021, che ha portato la percentuale di bagagli in ritardo al momento del trasferimento al 42%.

A questa crescita ha contribuito la ripresa di viaggi internazionali e a lungo raggio, a causa delle irregolarità nel caricamento e transito dei bagagli. Il mancato caricamento di borse e valige, invece, ha rappresentato il 18% di tutti i bagagli disguidati nel 2022, con un calo del 3% rispetto all'anno precedente.

"Dopo un decennio in cui il tasso di disguidi si è più che dimezzato tra il 2007 e il 2021, è scoraggiante vederlo aumentare di nuovo. Come industria, dobbiamo lavorare sodo per garantire che i passeggeri tornino ad avere fiducia nel check-in dei loro bagagli – dichiara David Lavorel, Ceo di Sita -. Noi di Sita stiamo lavorando direttamente con le compagnie aeree e gli aeroporti per aiutare a risolvere le principali criticità del viaggio dei bagagli attraverso l'automazione, la tracciabilità e le piattaforme digitali”.

Nel frattempo, Sita ha infatti sviluppato il sistema WorldTracer Auto Reflight come risposta diretta agli alti tassi di irregolarità osservati al momento del trasferimento: questa soluzione identifica automaticamente i bagagli che probabilmente non riusciranno a prendere la coincidenza prevista e li ricolloca sul primo volo possibile successivo utilizzando l'etichetta del bagaglio esistente, il tutto tenendo informato il passeggero. Investire nelle informazioni sullo stato dei bagagli in tempo reale è diventata una priorità per le compagnie aeree, con il 57% di esse che fornisce al proprio personale l'accesso mobile a tali soluzioni: si prevede che questa cifra aumenterà in modo significativo fino all'84% entro il 2025, e il 67% delle compagnie aeree prevede di offrire informazioni sullo stato dei bagagli in tempo reale direttamente ai passeggeri, con un miglioramento sostanziale rispetto all'attuale 25%. Ma non solo: secondo le stime di SITA, l'automazione delle operazioni di rimbarco potrebbe far risparmiare al settore fino a 30 milioni di dollari all'anno.