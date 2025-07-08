Addio scontrini cartacei, quando scatta lo stop e il piano del Governo in tre fasi

Roma, 8 luglio 2025 – Il Governo italiano si prepara a dire definitivamente addio agli scontrini cartacei con un piano in tre fasi che, dal 2027 al 2029, porterà alla completa transizione verso i documenti inviati via Sms, email o Qr code. Alla luce di questo cambiamento, a che punto è in Italia la digitalizzazione degli scontrini?

I dati dell’indagine di SumUp

SumUp ha analizzato gli scontrini emessi da oltre 5.000 esercenti nel 2024 e nel primo semestre del 2025 per indagare quanto siano ancora diffuse le ricevute cartacee nei diversi settori e quanto il Paese sia pronto ad accogliere il piano del Governo. Dall’analisi emerge un’Italia che si sta già lasciando alle spalle scontrini e fatture cartacee, con 3 scontrini su 4 che sono già digitalizzati, sebbene la carta tenda ancora a prevalere in settori dove si emettono molte ricevute e di importo mediamente basso. La percentuale di ticket digitali è aumentata complessivamente del 23,8%, insieme agli esercenti che preferiscono inviare gli scontrini via email o Qr code, cresciuti del 15,4%. Eppure, ci sono ancora settori in cui si fa fatica ad abbandonare il cartaceo: si stampa il 73,8% degli scontrini battuti nei ristoranti, il 72,4% nei bar, il 54,6% nei supermercati e nei negozi di alimentari.

Cosa prevede il piano “anti-scontrini cartacei” del Governo

Il piano del Governo italiano per dire addio agli scontrini cartacei si articolerà in tre fasi: dal 1° gennaio 2027 l’obbligo di emettere solo ricevute digitali scatterà per supermercati e grandi catene; dal 1° gennaio 2028, toccherà agli esercenti con fatturati superiori a 400mila euro; infine, dal 1° gennaio 2029 la misura diventerà universale, coinvolgendo tutti i negozianti. Gli scontrini dovranno essere inviati via email, Sms o potranno essere visualizzati tramite Qr code. Con questo provvedimento, l’obiettivo è ridurre il consumo di carta, ma anche semplificare la gestione fiscale e incentivare ulteriormente la diffusione dei pagamenti elettronici tra i commercianti italiani.

I settori dove si emettono più scontrini cartacei

Tra i commercianti “più affezionati” alle ricevute di carta ci sono quelli del settore food e ristorazione: nei caffè e ristoranti, gli scontrini stampati sono il 73,8% del totale, nei bar il 72,4%, nei food truck e nei fast food rispettivamente il 71,1% e il 60,9%. Si mostrano particolarmente fedeli alla carta anche supermercati e alimentari (54,6%), e farmacie (47,2%). Tra i merchant che battono gli scontrini di valore inferiore, record di cartaceo nei tabaccai (78,5%), e nelle edicole (42,6%). Nel turismo, al contrario, si tende a stampare molto poco: il 20% del totale nei servizi turistici e appena il 12% negli hotel. Anche parrucchieri e barbieri sembrano essersi digitalizzati con facilità (con solo l’11,2% di scontrini cartacei) insieme agli artigiani (7,3%). Tra i settori in cui si emettono meno ricevute di carta c’è sicuramente quello dei tassisti, con appena l’1,6%.

Fatture di carta: gli esercenti che le usano calano del 60,5%

Sono sempre di meno gli esercenti e i professionisti che utilizzano la fattura tradizionale: dal 2023 al 2025 la percentuale è scesa del -60,5%, accompagnata da una crescita di coloro che preferiscono emetterla digitalmente (+28,2%). Parallelamente, anche la raccoglie sempre più consensi, +21,9%, di contro a un -94,4% di chi prosegue a stampare. Nel complesso, le fatture sono sempre più digitali: rispetto a due anni fa quelle elettroniche sono aumentate del +12,3%, mentre le tradizionali diminuite del -42%.