Addio a Rigamonti, il re della bresaola

È morto ieri a Sondrio stroncato da un malore Emilio Rigamonti, 92 anni, alla guida per decenni dello storico salumificio che porta ancora oggi il nome di famiglia anche se alcuni anni fa è passato nelle mani di un colosso brasiliano della carne. Rigamonti, per tutti il re della bresaola, nel 2013 aveva partecipato alla festa per il centenario dell’azienda che ha fatto conoscere il salume-principe della Valtellina in tutto il mondo.